HVIEZDY markizáckeho Dunaja krstili víno: Švihák Koleník a... Ups, toto NEDOMYSLELI!

SVÄTÝ JUR - Herecké hviezdy markizáckeho seriálu Dunaj, k vašim službám, sa včera stretli v priestoroch zrekonštruovaného Kaštieľa Pállfy, kde netradične pokrstili víno. A nie hocijaké! Alkoholický nápoj totiž nesie rovnomenný názov so seriálom a práve toto ich spojilo dokopy aj mimo natáčacích dní. Na krste nechýbal ani herec Ján Koleník, ktorému to, ako vždy, veľmi pristalo. No a akciu si nenechali ujsť ani jeho ďalší traja hereckí kolegovia, s ktorými spoločne zdvihli džbán a... Toto však pri samotnom krste nedomysleli!

Hercov z markizáckeho dobového seriálu Dunaj, k vašim službám spojila dokopy netradičná udalosť. Včera sa v poobedných hodinách všetci stretli v nádherných priestoroch zrekonštruovaného Kaštieľa Pállfy, aby mohli spoločne pokrstiť víno. Ján Koleník, Marek Rozkoš a nechýbali ani dámy Lesana Krausková či Petra Dubayová.

Ján Koleník patrí medzi hlavné postavy Dunaja, a preto by bolo čudné, ak by na tomto podujatí chýbal. Ako sme už pri ňom zvyknutí, ani tentoraz svojim outfitom nesklamal a veľmi mu to pristalo. Prišiel v saku, košeli a elegantných nohaviciach. Niet sa čomu čudovať, že o ňom sníva nejedna dáma, keď je za každých okolností z neho takýto švihák!

Galéria fotiek (25) Ján Koleník

Zdroj: Ján Zemiar

Po predstavení samotného vína, ktoré nesie rovnomenný názov so seriálom, prišiel na rad aj samotný krst. Vtedy vyššie spomenutí herci chytili džbán s vodou, a to nie len tak s hocijakou! Umelci totiž krstili víno Dunaj s vodou z rieky Dunaj. „Voda z Dunaja," žiarilo na ružovom krčahu. A spoločnými silami sa pustili na to!

Toto však úplne nedomysleli! Plechovky vína boli postavené v tvare pyramídy, a keď na ne začali liať vodu, celá ich oprskala. Ich prekvapené výrazy hovorili za všetko... Vôbec to nečakali. Ale aj takáto nečakaná situácia im vyčarila úsmev na tvárach. Celý krst vína Dunaj si môžete pozrieť vo videu vyššie. A fotografie z udalosti nájdete nižšie v galérii.

Galéria fotiek (25) Krst vína Dunaj

Zdroj: Ján Zemiar