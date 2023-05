Krainová OTVORENE prehovorila k HEJTEROM: Toto je ŠIKANA… Všetky HNIDY ZALEZTE!

Vo svete modelingu sa Simona Krainová pohybuje už od roku 1989. Jej krásu a pôvab si všimli popredné modelingové agentúry aj v New Yorku či v Paríži. Šarmom oplýva aj v pokročilom veku a asi ťažko by jej niekto hádal, že má za sebou už okrúhle výročie. Veru tip-top postavu jej môže závidieť nejedna žena.

Galéria fotiek (15) Simona Krainová odrovnala fanúšikov

Zdroj: Instagram S.K.

Okrem slávy a úspechu, si však na svoju adresu vypočula už kadečo. Žiaľ, veľakrát sú to nechutné veci, ktoré rapídne zasahujú do jej súkromia. Slová uznania a chvály sú potláčané množstvom urážok, nadávok či hejtov, ako nám aj samotná modelka nedávno prezradila.

Prečo sa však Simona rozhodla zatočiť s hejtermi po svojom a čo im odkázala? „Ja som si hovorila, že je to svojim spôsobom šikana, ktorá by sa mala riešiť,“ začala náš rozhovor. Keďže má aj vlastnú módnu značku, tak jej prišiel na um geniálny nápad. Rozhodla sa všetkým ľuďom ukázať, aké správy jej chodia. Vybrala si tie “najlepšie perličky“ a použila ich pre svoj brand.

Galéria fotiek (15) Simona Krainová

Zdroj: Ján Zemiar

„Hovorila som si, že prečo o tom nehovoriť nahlas a prečo to niekam neprefotiť, aby tí ľudia videli, čo čítam dennodenne a s čím sa musím stretávať. Pretože veľa ľudí si len povie: si celebrita a mala by si to brať, ale to nie sú konštruktívne rady alebo veci, ktoré vám tí ľudia hovoria. To sú fakt urážky a pľuvanie a ja si fakt myslím, že je to svojím spôsobom psychická šikana, takže som s tým chcela ísť von, aby to ľudia videli a viac sa o tom rozprávalo, pretože to nie je normálne,“ otvorene prehovorila pre Topky.sk.

Dokonca všetkých svojich neprajníkov prirovnala k parazitu a pevne verí, že: „Možno všetky tie hnidy raz zalezú a budú mať strach,“ dodala modelka. V rozhovore nám okrem iného prezradila, či mala osobnú skúsenosť s vyhrážkami, ale aj to, ako bude tráviť tohtoročné leto. Viac sa už dozviete vo videu vyššie.