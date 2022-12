Ups, žiadny moderátor neprišiel do práce: V televíznych novinách hasili PRÚSER!

PRAHA - Tak toto je naozaj ojedinelá situácia! V televíznom štúdiu, hlavne pri živom vysielaní, sa môže stať naozaj hocičo, ale moderátorom televízie Prima sa podaril naozaj špeciálny trapas. Nikto neprišiel do práce!

V televíznych správach sú viac-menej stabilné dvojice, diváci si však už zvykli, že v prípade dovoleniek či choroby vidia aj menej bežné zostavy moderátorov. Aktuálne vyšlo najavo, prečo kedysi správy na Prime hlásili dvaja muži.

Moderátor Roman Šebrle teraz v rozhovore prezradil, že sa im stal nezvyklý trapas a musel sa hasiť prúser. „Nám sa raz stalo, už je to teda dosť rokov, že sme si s kolegami zle prehodili služby. Bolo to vtedy, tuším, pre nejakú chorobu. A keď bolo okolo piatej, tak sme zistili, že žiadna z moderátorských dvojíc nie je v práci,” prezradil pre denik.cz. „Situáciu sme samozrejme vyriešili, len v ten večer mali diváci zážitok z dvojice Roman a Karel,” dodal so smiechom.

Galéria fotiek (7) Roman Šebrle a Karel Voříšek

Zdroj: Tv Prima

Roman Šebrle je bývalý športovec, olympijský víťaz v desaťboji, a ako priznal, moderátorské začiatky neboli ľahké. „Pre mňa to na začiatku nebolo vôbec jednoduché, nemal som žiadnu skúsenosť s tým, čo sa bude diať. Musel som sa s tým zžiť a veľa sa toho naučiť,” priznal.

Aktuálne je po odchode Evy Perkausovej na materskú dovolenku jeho kolegyňou Soňa Porupková, ktorá je zároveň aj učiteľkou rétoriky, takže v oblasti hovoreného slova je odborníčkou. „Osobne musím povedať, že Roman na sebe skvele zapracoval, neskutočne sa posunul. Obdivujem, že musel naskočiť do rozbehnutého vlaku moderovania a bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností sa posadil pred televízne kamery. Len ľudia z brandže vedia, aké náročné to je, aj keď to v televízii môže vyzerať jednoducho,” zložila bývalému športovcovi poklonu.