Zavraždené deti v Česku: Najťažšie vysielanie... Moderátorka neudržala slzy!

Gabriela Lašková kedysi ako Kratochvílová vyhrala súťaž krásy, no už niekoľko rokov pôsobí ako moderátorka. Včera tiež sedela v kresle Hlavných správ televízie Prima a bolo to asi to najťažšie vysielanie v jej kariére.

Veľká časť spravodajstva sa totiž týkala prípadu nezvestnej matky a jej trojročného syna. Polícia aktuálne vec prešetruje ako vraždu a samovraždu, pričom z vraždy chlapčeka je podozrivá práve matka. Tá podľa všetkého dieťa uškrtila a následne sa obesila. Dôvodom mohli byť spory o opatrovníctvo malého chlapca.

Následne moderátorka informovala o prípade z minulého roka, keď rukou otca zomreli dve jeho deti. „49-ročný strážnik minulý rok v auguste zabil svoju manželku a dve dcéry. Deti mali 6 a 4 roky. Potom zastrelil aj sám seba,” hovorila Lašková, pričom posledné slová už do éteru zazneli roztraseným hlasom.

Hoci diváci ju nemali možnosť vidieť, keďže na obrazovkách im réžia ponúkala zábery týkajúce sa prípadu, no na poslednej vete oznámenia už bolo jasne počuť, že sa Gabriela rozplakala. „Priznávam, že to bolo jedno z najťažších vysielaní na CNN Prima NEWS,” povedala pre Super.cz s tým, že vysielanie bolo pre ňu náročné až do posledných chvíľ priameho prenosu. V ťažkých chvíľach ju podržal kolega Petr Suchoň, bez neho by to vraj nezvládla.

Lašková priznala, že hoci je moderátorkou správ už roky, stále sú situácie, ktoré ju zaskočia a emotívne na ňu zapôsobia. „Tých tém je veľa. Ale mojou veľkou "slabinou" sú deti. Keď hovoríte o niečom tragickom v súvislosti s nimi, môžem byť najväčší profík, ale vždy si to beriem do istej miery osobne. Trhá mi to srdce. Som mama dvoch malých chlapcov, ktorí sú náš celý vesmír. Na také emócie sa nedá pripraviť, niekedy sú jednoducho silnejšie,” uviedla.