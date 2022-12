Studenková NALOŽILA Braňovi pred celým Slovenskom: Obe RUKY má ĽAVÉ!

Pred pár dňami bola v zábavnej šou Petra Marcina s názvom Neskoro večer, ktorá sa vysiela na kanáli slovenskej televízie, hostkou uznávaná herečka Zdena Studenková. Ako to býva zvykom, keďže nám Vianoce klopú na dvere, moderátor relácie sa jej spýtal aj na to, či jej drahý v domácnosti zvykne pomáhať, prípadne niečo poupratovať alebo upiecť.

Ak si myslíte, že by svojho partnera, s ktorým žije, pochválila, tak ste na omyle. Tá mu totiž tak naložila, že ten sa z toho musí spamätávať dodnes. „Môj Branko nepečie vôbec nič, len papá. Raz mi dokonca zjedol tortu ešte skôr, ako som ju dorobila,“ začala herečka zľahka hovoriť o svojej polovičke a potom to prišlo, keď došlo k téme ohľadne domácich prác.

„Keby išlo o to, že má rozobrať raketové centrum, tak ho aj rozoberie, aj zloží, to vie všetko. Čo sa týka domácich prác, tak teraz už riad aj naloží aj vyloží umývačku, ale ja neviem, čo sa stalo v poslednej dobe, asi ho začalo obťažovať to zohýnanie do tej umývačky. Tak schytil takú mániu a on začal umývať riad normálne a mňa ide šľak trafiť,“ posťažovala sa Zdena.

Problém je v tom, že kým sa Braňo riadov chytí, nejaký čas pobudnú na linke. „Ja neznášam na kuchynskej linke bordel. Proste musíme sa nejakým spôsobom dohodnúť, že buď to začne odpratávať aj z tej linky sám, alebo ja budem musieť vytrvať v tom, že to neodpracem po ňom,“ prehovorila umelkyňa v spomínanej šou. A toto všetko on chudák v hľadisku počas toho, ako ho kritizovala, musel trpieť.

Celé to však vygradovalo tým, keď sa jej moderátor spýtal na pomoc v záhrade. Podľa jej slov, žiaľ, ani tam sa Braňo "nechytal". Zámerne sme použili minulý čas, keďže sa krásnej záhrady zbavili, len čo zrejme zistili, koľko starostí si to vyžaduje.

„My nemáme záhradu, chvalabohu. Mali sme, ale včas som sa jej zbavila. On ako je Záhorák, tak má na práce okolo domu takto tie ručičky,“ a jasne naznačila, že mu práca nevonia a má, ako sa hovorí, obe ruky ľavé.

„My sme mali dom aj so záhradou. Pokosil vždy až vtedy, keď sa nám stratil pes v záhrade a čo pokosil, tam nechal, že nech si to tam zhnije. Takže uznajte, že takto sa žiť nedá,“ podotkla Zdena a pomaly jeho neschopnosť stupňovala a prilievala olej do ohňa. Ako dodala, aj mramorový krb, ktorý mali v záhrade, nebol vôbec využitý, pretože ho Branko nechcel čistiť. A to už si hudobník zrejme povedal dosť. Ako tam celú tú dobu ticho čušal, postavil sa v hľadisku a chcel odísť preč.

Našťastie sa umelkyňa, ktorá všetku tú grambľavosť aj krásne ako pravá herečka znázornila, uvedomila a zjavne aj z jeho gesta vytušila, že už je toho priveľa, a tak ho na záver aj pochválila. No tých negatívnych vecí na jeho adresu bolo oveľa viac. Pevne však veríme, že si to doma vykomunikujú a prežijú spoločne krásne a pokojné Vianoce.