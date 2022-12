PODVOD na známu Slovenku: VYDIERAJÚ JU.... Povolala aj políciu!

Ivana Mendrejová je známa slovenská návrhárka, ktorej služby vyhľadávajú mnohé ženy, medzi nimi napríklad aj niektoré celebrity. Výber šiat má naozaj dych berúci. Teraz jej však niekto úplne prekazil jej dlhoročný biznis a doslova očiernil jej meno, ktoré budovala roky. Instagramový účet, kde prezentovala svoju značku, jej totiž napadli hackeri!

V ohrození sú jej budúce zisky, keďže so svojimi zákazníčkami komunikovala len cez sociálnu sieť a k správam sa momentálne nevie dostať. Mnohé zákazníčky zatiaľ nemajú tušenia, že účet už nemá pod kontrolou ona, ale spravujú ho hackeri.

Návrhárka pre Topky.sk opísala, ako došlo k strate jej účtu na sociálnej sieti. „Prišla mi na stránku správa. Písala mi „podpora Instagramu“ ohľadom podozrenia, že môj profil využíva niekto iný. Ja som na tento link, ktorý mi zaslali, klikla, pretože som si myslela, že mi píše niekto od nich. Vyplnila som všetky potrebné údaje a o pár hodín som už účet nemala,“ uviedla. Nesmierne ju to šokovalo, keďže v prvom momente nevedela, čo sa vlastne deje.

Potom už však pochopila, že ide o podvod. Ak by chcela účet naspäť, musela by zaplatiť istú finančnú čiastku. „Neskôr ma kontaktovali na WhatsApp. Písali síce po slovensky, ale bola to taká lámaná slovenčina. Bolo vidieť, že to je prekladané. Ak som chcela stránku naspäť, mala som im poslať 100 eur,“ pokračovala. Samozrejme, druhýkrát sa už nenechala nachytať a vypýtala si od nich IBAN, na ktorý by mohla peniaze zaslať.

Podvodníci jej však poslali znova ďalší link na bitcoin stránku, cez ktorý sa, žiaľ, nedali vypátrať ich osobné údaje. „To som si povedala, že určite nie. Napísala som im, že sú podvodníci a dám to prešetriť na políciu,“ vyjadrila sa. Neskôr si podvodník vypýtal za vrátenie stránky čiastku 1000 eur. „Ja už na to ani nereagujem,“ dodala.

Na osobnom profile stihla upozorniť na tento podvod a poprosila o radu svojich sledujúcich. „Vie mi niekto poradiť, komu mám na IG napísať a nahlásiť podvod? Nahlásiť, že sa mi niekto nabúral do účtu a žiada peniaze!“ znela jej prosba. Samozrejme, napísala aj to, že ak by ktokoľvek dostal nejakú správu z jej pracovného účtu, určite ju už nepísala ona!

Na spomínanom Instagrame jej značky sa už objavil aj pofidérny príspevok, ktorý ma zrejme za úlohu poškodiť jej meno. Bezradná sa teda obrátila na políciu a začala tento problém riešiť s mužmi zákona. Známej návrhárke sa účet už asi nikdy nepodarí dostať späť, ale takýmto spôsobom chcela pomôcť aspoň iným ľuďom a dať do pozornosti, aby nenaleteli podvodníkom a neklikali na neoverené linky a správy. Pretože sa ktokoľvek takto jednoducho a ľahko, ako ona, môže stať obeťou podvodu.