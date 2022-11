Slávna Češka (70) otvorene o svojom COMING OUTE: Hrubé slová a urážky… Som herečka aj LESBA!

PRAHA - Česká herečka, ktorú naši susedia aktuálne vidia hviezdiť v seriáli Ulice, sa pred viac ako 10 rokmi verejne priznala, že sa hlási k LGBTI+ komunite. Jitka Smutná (70) vyšla s pravdou von napriek tomu, že bola v manželskom zväzku. Hovorí, že to mohlo byť azda najlepšie, čo v živote urobila, no jej coming out bol plný bolesti a smútku. Toto všetko si na svoju adresu vypočula.

Viacero známych osobností patrí k LGBTI+ komunite. No predtým, ako sa odhalia, ich to stojí veľmi veľa úsilia. Pretože napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, stále sú inak orientovaní ľudia vnímaní s predsudkami.

O tom vie svoje aj známa česká herečka Jitka Smutná, ktorá sa však odhodlala a napriek tomu, že bola dlhý čas v manželstve s kameramanom Jaromírom Nekudom, verejne priznala, že je lesba. No pochopenie nenašla u všetkých a vypočula si naozaj hrubé slová a urážky na svoju osobu.

Galéria fotiek (8) Jitka Smutná s Veronikou Žilkovou v seriáli Hvězdy nad hlavou

Zdroj: Archív TV Prima

Niesla to veľmi ťažko aj kvôli svojej rodine, ako priznala. „Nie kvôli sebe, ale kvôli tomu, že sa to týkalo mojich blízkych. Ten príbeh sa stále prežúval dokola a dokola. Slová sa občas obmeňovali, ale niekedy ani to nie. Niekedy to bolo až hrubé. Akoby som prestala byť Jitka Smutná, herečka, ale bola Jitka Smutná, lesba, ale ja som oboje,“ povedala otvorene a hrdo umelkyňa pre Blesk.cz

Galéria fotiek (8) Jitka Smutná vo filme Aplaus

Zdroj: Česká televize / Pavla Černá

Mala už jednoducho všetkého dosť a nechcela brániť ďalej svojmu šťastiu a citom. „Ľudia z mojej komunity LGBT sa nemôžu skrývať, musia žiť úplne normálne. A ta väčšinová spoločnosť by chcela, aby sme o tom nehovorili, hovoria: Nedržte sa za ruky, ježišmária, ženské sa ocucmávajú. A ešte to označujú slovami, ktoré sú neprijateľné. Ktoré, keby niekto povedal o ich vzťahoch v tej väčšinovej spoločnosti, tak to by bol oheň na streche,“ vyjadrila sa Jitka, ktorá aj v rámci svojej profesie momentálne hrá pred kamerou lesbičku v už zmienenom seriáli Ulice a robí aj takýmto spôsobom osvetu.

Kiežby si spoločnosť konečne uvedomila to, že každý má právo na lásku a že sme si všetci rovní a napokon sme len ľudia.