Slávik nie je jediný! Skrášliť sa nechal aj TENTO známy Slovák: TRANSPLANTÁCIA VLASOV!

Transplantácia vlasov začína byť na Slovensku bežným zákrokom, ktorý vyhľadávajú predovšetkým muži. A aj tí zo šoubiznisu. Koncom mája sme na Topkách informovali o Jarovi Slávikovi, ktorí si svoje rednúce vlasy nechal zahustiť vštiepením nových korienkov na temeno hlavy. No z radov známych Slovákov zďaleka nie je jediný, ktorý sa nechal takto skrášliť.

Ešte na jeseň minulého roka podstúpil transplantáciu aj vizážista, módny návrhár, influencer a kamarát celebrít Milan Švingál. A pre týždenník Šarm aj porozprával, prečo sa rozhodol zákrok podstúpiť. „Nerobil som to preto, že by mi vypadávali vlasy. Mám ich husté, nemám problém s plešatením. Mne sa len celý život nepáčila moja línia vlasov na čele. A keď som sa ostrihal nakrátko, ešte viac sa zvýraznila. Preto som sa pomerne rýchlo rozhodol, že s tým niečo urobím,“ netajil.

A hoci zákrok vyzerá desivo, podľa jeho vlastných slov nebol taký nepríjemný. „Bolo to veľmi znesiteľné a aj rýchle v porovnaní s inými operáciami. Je to síce hodinárska práca, pretože lekár sa musí zaoberať každým jedným štepom osobitne, ale za osem hodín sme boli hotoví,“ prekvapil svojimi slovami Milan. Bolestivé to vraj nebolo. „Nie, pre mňa nie. Je pravda, že muži sú na seba trošku hákliví, majú problém aj so soplíkom, ale ja znesiem viac ako obyčajný muž,“ dodal Švingál.

Po zákroku si potom vraj dva dni nemohol umyť vlasy a dávať si čiapku, no potom si už mohol robiť čo chcel. A do týždňa bol už úplne v pohode. No a dnes sa už môže tešiť zo svojich vysnívaných vlasov, ktoré majú presne taký tvar a líniu, akú Milan chcel.