Dedičstvo po Gottovi (†80) KONEČNE ROZDELENÉ: Záhada okolo 5. dediča… Dominika to určite NIE JE!

Ako informuje český denník Blesk, istotou boli traja dediči - vdova Ivana Gottová a ich dve spoločné dcéry Charlotte Ella a Nelly Sofie. Tie mali na dedičstvo po zosnulom umelcovi nárok bez akýchkoľvek pochýb.

Prekvapením sú však ďalšie dve mená - štvrtou osobou je spevákova dcéra Lucie... No a piaty člen nateraz zostáva záhadou. S určitosťou sa však dá povedať, že Gottova škandalózna dcéra Dominika to nie je. S tou sa otec finančne vyrovnal ešte pred smrťou. To isté síce urobil aj v prípade Lucie, no v dedičskom konaní sa neskôr objavila.

Galéria fotiek (3) Karel Gott s dcérami Nelly Sofiou a Charlotte Ellou.

Zdroj: profimedia.sk

Hlavnou položkou, o ktorej sa rozhodovalo, boli tantiémy a interpretačné honoráre. Tie sa do konca dedičského konania kumulovali na špeciálnom účte. A od októbra 2019 do konca marca sa tam nazbieralo približne 8 miliónov českých korún. Každý z dedičov má na tieto financie nárok a aj na tie ďalšie, ktoré tam budú v budúcnosti prichádzať.

Pri každom dedičovi sa vyčíslilo presné percento, na aké má z týchto peňazí nárok. Za dcéry Charlotte a Nelly bude pozostalosť po otcovi spravovať ich mama. „Výsledkom je schválenie dohody dedičov o rozdelení pozostalosti a potvrdenie nadobudnutia dedičstva viacerými dedičmi,“ vydala vyhlásenie notárka JUDr. Alena Procházková.