Známa Slovenka povedala dosť: STIAHLA si GATE a... FOTO Ukázala strie, celulitídu aj faldíky!

BRATISLAVA - Na tomto svete neexistuje snáď jediná žena, ktorá by na svojom tele nevnímala akékoľvek nedokonalosti. Zrejme každú nejaký ten detail trápi, hoci iní ho na nej vôbec nevnímajú. Či už je to krivý nos, úzke pery, riedke vlasy alebo bežné ženské záležitosti ako strie či celulitída...

V dnešnej dobe sa vie človek popasovať takmer so všetkým, čo mu na jeho vlastnom tele nevyhovuje. Na klinikách sa ponúkajú estetické zákroky všakovakého druhu a plastickí chirurgovia dokážu premeniť každý nedostatok na absolútnu dokonalosť. No a keďže tieto procedúry sú momentálne omnoho finančne dostupnejšie ako kedysi, nečudo, že ženy sa v rukách odborníkov striedajú ako na bežiacom páse.

Avšak, sú medzi nami aj také, ktoré sa učia ľúbiť sa so všetkým, čo im príroda nadelila. Dokonca aj s "nedokonalosťami", ktoré predtým samé na sebe vnímali ako chybičky krásy. A medzi dámy, ktoré podporujú sebalásku, patrí aj bývalá markizácka farmárka Beata Rusnáková alias Bejba. Tá sa po Farme živí ako influencerka, no a svoj dosah najnovšie využila, aby ženám ukázala, že to, čo vnímajú ako telesný nedostatok, je v skutočnosti absolútne prirodzené.

A tak si stiahla nohavice a na svojom Instagrame ukázala vlastné telo. Bez filtrov, bez retuše, skrátka presne také, aké je. „Celulitídu máme všetky. Buď viac, alebo menej. No je to súčasť nášho tela,” napísala k videu, kde si krčila pokožku, aby bolo tzv. pomarančovú kožu ešte lepšie vidno. A tam neskončila.

Pozornosť upriamila aj na svoje strie. „Dlho so hľadala spôsob, ako odstrániť strie, ale nakoniec som si na ne zvykla. Sú tiež súčasťou môjho tela a zmeny, ktorú moje telo neustále podstupuje,” vyjadrila sa bývalá farmárka, ktorá už viac ako rok cvičí, nastavila si zdravšiu stravu a viac ako o povrchnú dokonalosť sa snaží o to, aby bola jej telesná schránka v zdravej kondícii. A to je predsa len omnoho dôležitejšie ako nejaká celulitída, nie?

