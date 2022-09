Kalisovej operácia má dohru: Najprv bolo všetko v poriadku, ale... Trápi ju tento SYNDRÓM!

Známa tvár z markizáckej obrazovky prežíva momentálne naozaj nepríjemné obdobie. Po ťažkých mesiacoch trápenia sa, podstúpila svoju úplne prvú operáciu a narkózu v živote. Zdravie je to najdôležitejšie, čo človek v živote má, a preto si ho treba chrániť. Niekedy sa však nevyhneme tomu najhoršiemu a musíme nutne podstúpiť operačný zákrok.

Moderátorka zrejme tiež nemala na výber. Najprv vyzeralo byť všetko v poriadku, ale teraz je všetko inak. Narkóza na nej zanechala stopy a Miriam sa trápi ďalším zdravotným problémom...

Markizáčka trpí po anestéze syndrómom nepokojných nôh. Spomínaný syndróm spôsobuje nutkavé pohybovanie nohami. „Mňa asi šľahne z toho ležania. Ešte mám aj od tej anestézy syndróm nepokojných nôh,“ zverila sa. S týmto problémom sa naposledy stretla mesiac pred pôrodom, a preto ju to zrejme tak vykoľajilo. „V noci som do pol tretej kvôli tomu nevedela zaspať.“

Taktiež ju podporili fanúšikovia množstvom správ. Síce jej prišli aj také, v ktorých sa písalo, že ľudia tým zvyknú trpieť aj celý život. „Je úplne neuveriteľné, že koľko ľudí to má a že vy to máte celoživotne a nikto vám s tým nevie pomôcť a poradiť a že to musíte nejakým spôsobom akceptovať, že to tak máte,“ pozastavila sa nad týmto problémom.

Poprosila aj o rady, čo by jej na tento problém mohlo pomôcť. „Neviete, čo s tým? Magnézko už nefunguje,“ opýtala sa bezradne. Mnoho ľudí jej radilo studenú sprchu, tabletky alebo masáž nôh. Miriam si rada nechá poradiť a rozhodla sa vyskúšať ľadovú sprchu. „Ja dúfam, že to je naozaj iba nejaký neurologický disbalans alebo niečo také, ale to je strašné, že zažívate toto každý večer, ako fúú klobúk dole,“ dodala na záver.