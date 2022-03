4. kolo Let´s Dance: Kovačič šokoval, Šebovej slzy... Tento pár vypadol!

BRATISLAVA - Markizácka tanečná súťaž Let´s Dance má za sebou štvrté kolo. I to bolo plné nádherných výkonov a emócií. Herečka Diana Mórová (52) tentokrát porotu príliš neohúrila, jej kolegyňa Zuzana Kubovčíková Šebová (39) sa neubránila slzám dojatia. Kto sa musel so šou rozlúčiť?

4. kolo tanečnej šou Let´s Dance odštartovalo veľkolepým vystúpením, v ktorom okrem profesionálnych tanečníkov zo súťaže účinkovali aj tanečníci od Miňa Kereša, či viacerí nadaní umelci.

Galéria fotiek (12) Zdroj: TV Markíza

Ako prvá počas večera súťažne vystúpila Diana Mórová. Spoločne s Marekom Burešom zatancovali energický jive, avšak porotu veľmi neohúrili. Dostali spolu 16 bodov. Kým minulý týždeň patrilo ich vystúpenie medzi tie najlepšie, tentokrát sa ocitli v spodnejšej časti porotcovskej tabuľky. Herečka, ktorá vyzerala fantasticky, sa netajila tým, že na parkete sa poriadne zapotila. „Som pred infarktom, čo ti poviem,” reagovala, keď moderátor Viktor Vincze zisťoval, ako sa cíti.

Galéria fotiek (12) Diana Mórová a Marek Bureš

Zdroj: TV Markíza

Zato markizácky moderátor Michal Kovačič a jeho tanečná partnerka Simona Brecíková mohli byť so svojím viedenským valčíkom úplne spokojní. Ich drinu a výkon ocenila porota 26 bodmi a nechýbala pochvala. „Ja doteraz, keď si tancoval, tak som sa usmieval a bolo mi niekedy za teba blbo, hovoril som si, že Ježiš Mária, ale dnes nie. Dnes som sa prichytil, že sa úplne normálne dívam a idem hodnotiť. Ty si dnes normálne splnil kritériá hodnotenia,” reagoval Ján Ďurovčík. Moderátor politickej relácie nepochybne mnohých prekvapil. A možno aj sám seba. „Stratil som všetky slová. Je to šokujúce,” reagoval na hodnotenie poroty.

Galéria fotiek (12) Michal Kovačič a Simona Brecíková

Zdroj: TV Markíza

Tretí súťažný pár - Aicha a Fabio Belucci zatancovali cha-chu. Od poroty dostali 18 bodov. Tatiana Drexler sa netajila tým, že bolo treba zapojiť trošku viac tanečných prvkov typických pre tento štýl. Ďurovčík poznamenal, že majú určite na viac.

Galéria fotiek (12) Aicha a Fabio Belucci

Zdroj: TV Markíza

Zuzana Kubovčík Šebová, ktorú prišiel do hľadiska podporiť jej manžel aj mama, spoločne Vilémom Šírom zatancovali slowfox, za ktorý dostali 23 bodov. Zuzka sa prevtelila do Marilyn Monroe a dokonca si aj zaspievala. Pesnička I Wanna Be Loved by You je totiž obľúbenou skladbou jej maminy. „Keď som bola malá, často som jej to spievala a tancovala na to. Celý život ma veľmi podporovala. Veľmi jej za všetko ďakujem,” povedala Zuzka, ktorá sa neubránila slzám dojatia.

Galéria fotiek (12) Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilém Šír

Zdroj: TV Markíza

Attila Végh a Eliška Lenčešová tancovali jive, za ktorý však dostali len 14 bodov. „Nedá sa to moc hodnotiť, ale mňa bavíte,” okomentoval ich vystúpenie Jano Ďurovčík.

Galéria fotiek (12) Attila Végh a Eliška Lenčešová

Zdroj: TV Markíza

Zatiaľ čo Attila skončil na chvoste tabuľky, Dominika Cibulková a Róbert Pavlík sa so svojím tangom dostali na popredné miesta tabuľky a mali krásnych 31 bodov. „Podľa mňa to bolo vaše doposiaľ najlepšie vystúpenie,” zhodnotil Vincze a chvály pridali aj porotcovia. „Úprimne si ma šokla. Nečakal som to, dobré to bolo,” poznamenal Ďurovčík.

Galéria fotiek (12) Dominika Cibulková a Róbert Pavlík

Zdroj: TV Markíza

Porotcovskej tabuľke opäť raz kraľovali Ján Koleník a Vanda Poláková. Za slowfox dostali 37 bodov a standing ovation. „Boli ste vynikajúci,” neskrývala svoje nadšenie Tatiana Drexler a mnohí s ňou nepochybne súhlasia.

Galéria fotiek (12) Ján Koleník a Vanda Poláková

Zdroj: TV Markíza

Adam Bardy a Dominika Rošková tvoria tanečný pár, z ktorého priam srší sexepíl. Za ich cha-chu však dostali 18 bodov, keďže porote odborníkov v ich vystúpení chýbalo viac prvkov typických pre tento tanec.

Galéria fotiek (12) Adam Bardy a Dominika Rošková

Zdroj: TV Markíza

Kristína Svarinská a Marek Klič sa so svojím viedenským valčíkom dostali na top priečky porotcovskej tabuľky. Spolu s 31 bodmi sa rovnako ako Dominika Cibulková ocitli na druhom mieste.

Galéria fotiek (12) Kristína Svarinská a Marek Klič

Zdroj: TV Markíza

So šou sa napokon museli rozlúčiť Aicha a Fabio Belucci. „Som veľmi rada za túto príležitosť. Ďakujem, že som tu mohla byť a že som spoznala tak úžasných ľudí,” reagovala kráska, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v šou Love Island.

Galéria fotiek (12) Zdroj: TV Markíza