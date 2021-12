DIVÁCI JASAJÚ! RTVS na Silvestra opráši LEGENDU: TOTO ste na obrazovke nevideli ROKY!

BRATISLAVA - Na silvestrovské veselice môžeme tento rok zabudnúť. Situácia s koronavírusom skrátka nepustí, a tak väčšina z nás nový rok privíta z pohodlia domova. O to viac si však užijeme rodinnú atmosféru so svojimi najbližšími a ak zapnete televízne obrazovky, aby ste si pozreli nejaký ten zábavný program, rozhodne sa nebudete nudiť. Minimálne, ak si zapnete RTVS. Tá totiž prinesie niečo, čo tu nebolo už dlhé roky!

Šou Neskoro večer, ktorú moderuje Peter Marcin, sa stala už akousi silvestrovskou televíznou stálicou. A tento rok budú hostia populárnej šou ešte výnimočnejší ako kedykoľvek predtým. Viac nám o tom povedal samotný moderátor, ktorého sme stretli krátko pred sviatkami. „Bude to veľmi špeciálne. Tento rok RTVS oslávila 65. výročie, tak sme si povedali, že aj Neskoro večer urobíme v takom výnimočnom charaktere,” napínal nás zabávač, keď sme sa pýtali, na čo sa môžeme na Silvestra tešiť.

„My sme v tomto roku oslávili 20. výročie od prvého Uragánu, ktorý začínal práve tu – v RTVS. Takže výnimočne na Silvestra – a povedal som, že prvý a posledný krát – urobíme scénku s pani Máriou a príde aj jej manžel, koktavý Kudláček, v podaní Andyho Krausa. Totiž, malého Mirka som občas niekde robil, Stromokocúr žije v seriáli, ale tá pani Mária odvtedy naozaj nikde nebola,” prezradil Peter Marcin pre Topky.sk s tým, že scénku s ikonickou pani Máriou si diváci žiadajú už roky, a tak sa špeciálne pri tejto príležitosti rozhodli, že jej opäť doprajú chvíľku na televíznych obrazovkách.

Na obrazovky sa vráti legendárna pani Mária! Zdroj: Reprofoto/Youtube

A to ani zďaleka nie je všetko. V neskoro večer sa objaví aj Marianna Ďurianová, ktorá kedysi v Uragáne vystupovala, a takisto príde aj legendárna dvojica Noga & Skrúcaný. Okrem nich pozvanie prijali i ďalší špeciálni hostia, no viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie, kde nám moderátor a zabávač okrem výnimočného vydania Neskoro večer porozprával aj o pikoškách, ako kedysi silvestroval v súkromí. Dokonca si zaspomínal aj na historku, kedy sviatkoval s Andym Krausom a keď odpaľovali ohňostroj... Fúú, to mohlo dopadnúť katastrofálne!

