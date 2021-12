Ženy, berte si PRÍKLAD: Slovenská kráska kašle na kilá… Na Vianoce do BEZVEDOMIA!

BRATISLAVA - Vianoce sú už za nami, no v chladničke väčšiny z nás to stále prekypuje zásobami vianočného šalátu, vysmážaného kapra či voňavej kapustnice. Toto hodovanie sa pritom neraz prejaví aj na ručičke váhy, no a mnohé dámy si potom z pribratých kilečiek navyše robia ťažkú hlavu. Kristína Kormúthová však medzi takéto ženy rozhodne nepatrí!

S pôvabnou tmavovláskou sme sa ešte krátko pred Vianocami stretli pred nákupným centrom. No a tak sa núkala otázka, či práve zháňala darčeky. Ako väčšina z nás, aj ona si túto "povinnosť" necháva na posledú chvíľu. „Priznám sa, v tomto som trošku nezodpovedná, ale o to viac ma to potom baví. Je to taký adrenalín," prezradila pre Topky.sk s úsmevom.

Kristíny, ktorú mnohí vnímajú ako módnu divu, sme sa pýtali, čo by na Vianoce potešilo ju. Aj napriek tomu, že otázka bola skôr smerovaná na praktické darčeky, charizmatická ponikateľka si uvedomuje, že dôležitejšie je čosi úplne iné a za tým si absolútne stojí.

Najdôležitejšie je pre ňu zdravie a byť v rodinnom kruhu s tými, ktorých miluje. „Naozaj v tejto dobe odchádzajú ľudia, ktorí boli zdraví, vitálni a o to väčšmi... Človek zistí, že nič iné nepotrebuje. A ja to zisťujem čoraz viac a zbavujem sa postupne vecí. V tomto som zmenila pohľad na svet," priznala.

Bývalá moderátorka hovorí, že na Vianoce je pre ňu najdôležitejšie byť so svojou rodinou. „Každý rok to tak je. A ak by som aj mala nejakého partnera, čo nemám, tak som každý rok s rodičmi. Nikdy by som ich nenechala samích dvoch za stolom," hovorí úplne otvorene. V rozhovore nám prezradila aj to, ako u nich vyzerá štedrovečerná večera.

Kristína je známa ako veľký gurmán, no klasiku si skrátka neodpustí, hoci by vraj nemala jesť vysmážané jedlá. A slovo diéta či prebytočné kilá? K tomu má jasný postoj i recept na to, ako byť šťastná napriek tomu, že na váhe nejaké to kilečko môže pribudnúť.