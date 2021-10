ŠOKUJÚCE PRIZNANIE slovenskej herečky: Moja dcéra je CHLAPEC!

Jana Wagnerová je Slovákom dobre známa. V minulosti účinkovala v jojkárskom seriáli Panelák, hľadala si frajera v televíznej zoznamke Take Me Out a pravidelne sa objavovala aj v markizáckych Rodinných prípadoch.

Jana Wagnerová v jojkárskej relácii Bez servítky. Zdroj: TV Joj

Aktuálne sme mali možnosť vidieť ju v jojkárskej relácii Bez servítky, kde svojím kulinárskym nadaním až tak veľmi neohúrila. Poriadne prekvapila ale tým, že odkryla svoje súkromie. Jana totiž priznala, že jej 14-ročná dcéra sa už zhruba dva roky necíti byť dievčaťom, ale chlapcom.

„Momentálne to všetci akceptujú, nikomu to nevadí a voláme ho mužským rodom, aby sme mu neubližovali,” prezradila Jana, ktorá sa netajila tým, že uplynulé dva roky boli náročné. „Málokto si vie reálne predstaviť, aké to je ťažké. Keď to je vaše dieťa, keď sa niečim trápi,” dodala brunetka. Tá sa medzi súpermi a mnohými televíznymi divákmi stretla s pochopením a dostalo sa jej slov plných povzbudenia. „Chcem, aby vedel, že ho podporujeme, že ho ľúbime, akokoľvek sa rozhodne. Ak sa rozhodne, že chce byť znova dievčaťom, tak to všetci príjmeme a hotovo. Hlavne nech je šťastný,” uzavrela.

VIDEO: Jana Wagnerová sa súperom a divákom zverila s rodinným tajomstvom.