FOTO, za ktoré sa HANBÍ: Plačkovej ľudia poriadne naložili!

Zuzana Plačková je síce obvinená v drogovej kauze, no neboli na ňu uvalené žiadne zákazy, a tak vycestovala do Dubaja. A odtiaľ sa podelila so svojimi sledovateľmi o veľký úspech.

Brunetka ukázala svoje štíhle telo a pochválila sa, že od mája zhodila 22 kíl len vďaka svojim produktom na chudnutie. A to niektorým ľuďom zdvihlo žlč. Podľa záberov, ktoré Zuzana zdieľa na sieti Instagram, sa totiž zdá nemožné, že by mala niekedy na sebe toľko kíl navyše.

Zdroj: Instagram ZP

„Mám extrémne veľa správ, že je to blbosť, že som schudla 22 kíl, že nikdy som taká tlstá nebola, že maximálne tak osem kíl som mohla schudnúť,” prezradila Plačková a rozhodla sa obvinenia zo zavádzania vyvrátiť. „Ja mám fotku, ktorá bola fotená niekedy koncom apríla, kde som si fotila postavu, keď som začala chudnúť. Bežne by som tú fotku určite nezverejnila, lebo by som sa za ňu hanbila, ale za to, že som schudla 22 kíl, tak vám ju teda ukážem,” vyhlásila.

Zdroj: Instagram ZP

Zdá sa teda, že fotografián na sociálnych sieťach naozaj netreba úplne veriť. Stačí dobrý uhol alebo drobná úprava a hneď vyzerá človek o pekných pár kíl ľahší.