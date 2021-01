Temné tajomstvo slovenského herca: Sestra ho nechcela ani vidieť a potom... Náhla smrť!

BRATISLAVA - Herec Ján Jackuliak má za sebou už rôzne nepríjemnosti - problémy s alkoholom, psychické zrútenie, vymyslené prepadnutie... Vo včerajšej relácii Českej televízie 13. komnata však prehovoril aj o vzťahu so svojou sestrou. Tá ho dlho odmietala a keď si konečne začali k sebe nachádzať cestu, náhle zomrela.

Ján Jackuliak mal o 5 rokov staršiu sestru Janu. No tej sa v dospievaní ani najmenej nepáčilo, keď jej ho rodičia hodili na krk. „Liezol som jej na nervy. odišla napríklad s partiou a svojim frajerom na víkend a musela mať vziať so sebou. Zamkla ma na celý deň v byte,” prehovoril herec o ich vzájomnom vzťahu pre program 13. komnata.

Zdroj: Tv Joj

Po základnej škole odišiel na konzervatórium, založil s kamarátmi kapelu, vystúpil v televíznej šou a zrazu z neho bola hviezda. A potom prišli aj prvé úlohy. „Sestru som naďalej nezaujímal. Opovrhovala mnou, myslím, že na mňa aj žiarlila. Neprišla nikdy ani do divadla, kde som hral,” povedal smutne.

Ján Jackuliak s manželkou Zdroj: Instagram JJ

Ako priznal, k obdobiu s kapelou patril aj alkohol a neviazaný sex. Neskôr sa upokojil po boku manželky Barbory a vtedy sa rozhodol nadviazať so sestrou vzťah. Uzmierili sa v roku 2016. „Jana sa presťahovala do Prahy, stretli sme sa, dokonca sme si dali darčeky. Potom odišla do Švajčiarska a tam jej praskla cieva v mozgu. Bola na mieste mŕtva,” uviedol herec, ktorý sa s jej smrťou doteraz nezmieril. A veľmi ho mrzí, že nikdy nevidela jeho syna Tea. Ako dodal, práve narodenie dieťaťa ho posunulo a stal sa z neho dospelý chlap.