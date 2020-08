Detaily svadby Andyho Krausa: FOTO Nádherné obrúčky, bláznivý detail a nečakaný výkrik pri obrade!

BRATISLAVA - Včera po 14-tej hodine Andy Kraus (53) a jeho partnerka Janka (34) prežili jeden z najkrajších dní vo svojich životoch. Krátko po 14-tej si dvojica v centre Bratislavy povedala svoje áno, no a my vám prinášame tie najzaujímavejšie detaily ich veľkého dňa!

Veľkolepý bol už samotný príchod dnes už čerstvých novomanželov. Do Zichyho paláca sa dostavili spoločne, no a namiesto typického vyzdobeného svadobného auta stavili na luxusnú bielu limuzínu. Ženích aj nevesta zaujali na prvý pohľad svojim oblečením - ona mala na sebe nádherné jednoduché šaty, on zasa netradičné vzorované sako.

Novomanželia sa viezli v luxusnej limuzíne Zdroj: Vlado Benko Jr.

Keď sa prítomní hostia presunuli do sály, kde sa konal obrad, naskytol sa im aj blížší pohľad na svadobné obrúčky. Tie sú vyrobené z ružového zlata, jedna z nich je posiata kamienkovou obrubou no a nechýba ani gravírovanie na vnútornej strane ako pamiatka na dátum ich veľkého dňa.

Andy a Janka si vybrali takéto nádherné obrúčky Zdroj: Vlado Benko jr

Obrad prebiehal pomerne tradične. Keď konečne prišlo na jednoduché, no o to dôležitejšie áno, nevesta sa neudržala. Namiesto toho, aby ho vyslovila, ho doslova vykríkla, a to rovno trikrát, čo na tvárach svadobčanov vyvolalo pobavené úsmevy.

Približne o pol trejtej poobede sa potom presunuli do Mierova, kde bola prichystaná veselica pre cca 50-hostí. Počas toho, ako Andy vystupoval z limuzíny, sa mu vyhrnuli nohavice, a tak sa naskytol pohľad na síce skrývaný, no o to milší detail. V topánkach mal svadobné ponožky s nápisom Mr & Mrs, čo v preklade z angličtiny znamená "pán a pani".

Andy pod nohavicami ukrýval svadobné ponožky Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

No a potom sa už novomanželia spoločne aj s hosťami presunuli za brány kaštieľa, aby si svoj deň D mohli v súkromí užívať v spoločnosti najbližších. Novopečeným manželom ešte raz srdečne gratulujeme a prajeme im v spoločnom živote veľa šťastia a lásky!