VIEME PRVÍ: Malachovský sa opäť stretáva so svojou starou láskou: EXKLUZÍVNE FOTO... Kde spolu boli štyri dni?!

BRATISLAVA - V polovici februára sme ako prví priniesli informáciu, že po manželskej kríze a následnom rozchode medzi Petrou Molnárovou (33) a Sväťom Malachovským (47) sa herečka akosi často začala objavovať po boku nového muža - náčelníka bratislavskej mestskej polície - Mareka Gajdoša, ktorý u nej dokonca strávil noc. Zdá sa, že za svojou bývalou už nesmúti ani Sväťo. Ten sa totiž opäť stretáva so svojou ex z minulosti!

Ešte koncom januára sa k nám dostala informácia, že Sväťo má opäť blízko k svojej bývalej láske. Reč však nie je o jeho niekdajšej manželke Ľubici Čekovskej, ktorú opustil práve kvôli Petre. V kontakte začal byť so Scarlett Stachovou, dcérou televíznej Svokry Gizky Oňovej. Pár s ňou tvoril ešte v období, keď herec a zabávač študoval operný spev, ťahali to spolu dlhých 8 rokov, no potom sa ich cesty rozišli.

Zdá sa však, že staré známe porekadlo "stará láska nehrdzavie" sa v tomto prípade opäť uplatnilo. Minimálne to tak vyzerá. Správy o tom, že dvojica sa minimálne stretáva, potvrdil náš fotograf. Koncom januára ich totiž spolu pristihol. Keď 28. januára Malachovský odohral v divadle L+S predstavenie Skaza Titanicu, nezamieril domov. Zaparkoval neďaleko bratislavského nákupného centra, z auta vybral kufor a na parkovisku ho čakali dve ženy - blondínka a brunetka, s ktorými potom vošiel do bytu.

Sväťo sa so Scarlett vídal už koncom januára. Do auta jej kamarátky naložili kufre a ona ich odviezla nevedno kam. Vrátila sa však bez nich a Sväťove auto sa z parkoviska nepohlo ďalšie štyri dni. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Blondínkou bola práve Scarlett. Po chvíli trojica vyšla a Sväťo aj Scarlett naložili kufre do iného auta, ktoré šoférovala neznáma brunetka. Po hodine a pol sa jej auto opäť objavilo na parkovisku, Sväťo ani Scarlett tam však neboli. Vzhľadom na zbalené kufre a skutočnosť, že Sväťovo auto sa z parkoviska pri byte neďaleko nákupného centra nepohlo ďalšie štyri dni, to vyzeralo tak, že dvojica išla niekam na spoločný výlet.

Stretávať sa neprestali doteraz. Pred domom v Slovenskom Grobe, kde ešte nedávno býval spoločne s Petrou, sa namiesto jeho bieleho auta z ničoho nič objavil metalický Mercedes. Ten pred jeho hniezdočkom parkoval celú noc. V stredu ráno ním však Sväťo odišiel do Vrakune, kde býva nielen Gizka Oňová, v tom istom paneláku má byt aj jej druhá dcéra.

V stredu ráno Sväťo na Scarlett niekoľko minút čakal pred panelákom, kde býva jej sestra aj mama Gizka Oňová. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Sväťo na Scarlett čakal pred bytom vo Vrakuni. Blondínka s jej dcérou Beccou (v modrej bunde) potom nasadli do auta a spoločne odišli. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Keď Malachovský vystúpil z auta, pár minúť si počkal, skontroloval hodinky, zapálil cigaretu a krátko nato z vchodu vyšla Scarlett s Beccou, jedným z detí, ktoré má so Švédom Thomasom, podľa informácií Topky.sk rodina spolu doteraz žila v zahraničí. Mama s dcérou nasadli k Sväťovi do auta a následne sa spoločne vyparili. K žiadnym nežnostiam na verejnosti síce zatiaľ nedošlo, aj napriek tomu je jasné, že dvojica má k sebe opäť mimoriadne blízko. Žeby sa teda naplnila nedokončená minulosť a Gizka sa stane nielen markizáckou ale aj Sväťovou svokrou?

Herca sme oslovili a pýtali sa, či ich so Scarlett možno opäť pokladať za pár. Do vydania článku však na našu otázku nereagoval.