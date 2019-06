Žije v luxuse, kvôli kšeftu s Markízou má prísť o všetko: Táto známa Slovenka vraj mieri na Farmu!

Najnovšie sa totiž objavili informácie, že instahviezda mieri do markizáckej reality šou. Portálu hitky.sk to mal údajne potvrdiť zdroj z okolia televízie. Zuzana Strausz Plačková sa pred siedmimi rokmi zviditeľnila najmä vďaka reality šou Hotel Paradise. Odvtedy Dunajom pretieklo veľa vody a dnes už brunetka sa poriadne zmenila. Stala sa z nej instakráľovná a podniká, kde sa dá. Vďaka tomu si žije v luxuse aj so svojím manželom Reném. Života vo vatičke by sa však vraj mala na čas vzdať.

Zuzana Plačková sa má údajne zúčastniť reality šou Farma. Zdroj: Instagram Z.P.

A to všetko údajne kvôli tomu, že mieri do ďalšej reality šou, tentokrát v réžii televízie Markíza. Tá totiž usilovne pracuje na novej sérii Farmy, kde má proti sebe bojovať východ proti západu. Podľa vyššie spomínaného portálu by mala úspešná influencerka opäť skúsiť boj o výhru. „Je to pravda, Zuzana Plačková bude súčasťou Farmy 11 východ vs západ,” povedal zdroj portálu Hitky.

Zaujímalo nás, čo je na tom pravdy a Zuzanu sme s otázkou, či to môže potvrdiť, kontaktovali. „Divné, že druhí o tom vedia a ja o tom neviem. Neviem o ničom ja. Možno na margo toho, že keď som včera dala, že do akej reality šou by som išla, tak som napísala, že možno do Farmy. Ale ja nejdem do žiadnej Farmy," povedala nám instakráľovná.

Zuzany Plačkovej sa na Instagrame pýtali, či by ešte šla do reality šou. Zdroj: Instagram Z.P.

S otázkou sme sa obrátili aj priamo na modro-žltú televíziu zo Záhorskej Bystrice. „Kto bude účinkovať v novej sérii televízneho programu Farma sa diváci včas dozvedia,” povedal pre topky.sk hovorca televízie Markíza Michal Borec. Zuzanino účinkovanie tak priamo nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.