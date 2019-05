Slová manželky zosnulého Postráneckého (†75): TOTO Václava zabilo!

PRAHA - Do hereckého neba odišla česká herecká legenda Václav Postránecký (†75). Po boji so zákernou chorobou naposledy vydýchol v utorok 7. mája, a to v kruhu svojej rodiny. Manželka herca, ktorý sa zapísal do pamäti slovenských divákov najmä vo filme S tebou mně baví svět, prehovorila o tom, čo ho zabilo.

Václav Postránecký bude už navždy patriť medzi české herecké legendy, ktoré si svojich fanúšikov našli aj na Slovensku. Herec, ktorý stvárňoval jedného z troch oteckov na zimnej výprave s deťmi v kultovej komédii, podľahol zákernej rakovine ešte v utorok v neskorých večerných hodinách.

„V utorok 7. mája 2019 o 22:40 v kruhu najbližšej rodiny podľahol dlhému statočnému boju so zákernou chorobou člen Činohry Národného divadla Václav Postránecký,“ vyjadril sa hovorca divadla Tomáš Staněk pre český Blesk.

Václav Postránecký sa do pamäte Slovákov zapísal ako jeden z oteckov v kultovej komédii S tebou mně baví svět. Zdroj: Ústřední půjčovna filmů

To, že Václav trpel rakovinou, bolo známe. A hoci bojoval statočne a veril v zlepšenie, už sa ho nedočkal. Nemohol sa už ani postaviť pred kameru, no svoj hlas ešte zvládol prepožičať. „To viete, že by som sa rád zúčastnil. Postaviť sa pred kameru síce nemôžem, ale vraj by postačil môj hlas. Veľmi rád to natočím, keď mi to zdravie dovolí,“ vyjadril sa na margo ponuky účinkovania vo filme 3Bobule Postránecký, pričom jeho hlas sa objavil aj v rozprávke Keď draka bolí hlava, kde sa zhostil dabovania veľkého draka.

So zákernou rakovinou bojoval herec približne rok. Podstupoval liečbu, chodil na chemoterapiu, no kvôli ochoreniu sa musel vzdať niektorých pracovných ponúk. Choroba však bola napokon silnejšia. V tom, čo ho skutočne zabilo, má jasno jeho manželka Helena. „Ochorel pred rokom na rakovinu pažeráka, na ktorú bol operovaný, ale, bohužiaľ, choroba začala metastázovať do celého tela. A aj keď bol veľmi statočný, tak to už v jeho silách nebolo možné poraziť,“ povedala pre portál blesk.cz Postránecká, ktorá sa s manželom naposledy rozlúči 15. mája.