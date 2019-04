Hviezda z Oteckov to vo fitku poriadne rozbalila, ale... Baby ma tu neuháňajú!

BRATISLAVA - Herec Oliver Oswald (18) je na svoj vek po pracovnej stránke extrémne vyťažený. Okrem účinkovania v markizáckom seriáli Oteckovia má rozbehnuté aj ďalšie projekty, ktoré čoskoro predstaví, a popri tom množstvo času venuje škole. Fyzickú aktivitu preto v poslednom čase zanedbával. Teraz sa to rozhodol napraviť.

Oliver nie je v športe žiaden nováčik. V minulosti vyskúšal rôzne jeho formy. Aktívne hrával futbal, plával a vyskúšal si aj zápasenie či karate. Nakoniec ho však plne zamestnali kamery a škola, a pohyb išiel akosi bokom. „Musím povedať, že posledný mesiac som to celkom flákal. Nemôžem povedať, že som nemal čas, lebo ten čas, keď sa chce, sa nájde. Ale uprednostňoval som asi iné veci, pracovné, a chcem sa k tomu režimu vrátiť naspäť," prezradil Oliver, ktorý si dal predsavzatie, že tréningy budú odteraz v top trojke jeho priorít.

Vo fitnes centre je zvyčajne množstvo ľudí. A samozrejme aj nežnejšie pohlavie. „Tam, kam som chodieval, mladých dievčat nebolo veľa, skôr asi žiadna, a tie staršie, to je také, že keď ma poznala, tak ma pozdravila, povedala, 'Čau, si dobrý,' alebo niečo také, čo je super, ale tie mladé baby som ešte v tom fitku asi ja nestretol. Uvidíme, ako to bude tu a každopádne, mne to nevadí," prezradil k téme, či pri cvičení stretáva aj fanúšičky. Sympaťák z obrazoviek priznal, že i keď cvičenie vo fitnes centre mu vyhovuje asi najviac, trochu sa aj hanbí. Cvičiť totiž zatiaľ nevie úplne správne, ale učí sa. „Nikto nie je v ničom dokonalý."

S technikou mu pomáha osobný tréner Marek Granát, ktorý sa špecializuje predovšetkým na bojové umenia. Športu sa aktívne venoval 18 rokov a na konte má niekoľko titulov majstra Slovenska v karate a zúčastnil sa mnohých európskych a svetových šampionátov.

