Nový pár v slovenskom šoubiznise: Známu jojkárku (47) zbalil sexi Talian!

Nový muž po jej boku! Hoci je moderátorka Katarína Jesenská už dvakrát rozvedená a má dvoch synov Jakuba a Samka s pomerne veľkým vekovým rozdielom, na lásku zjavne ani po rokoch nezanevrela. V posledných mesiacoch sa v kuloároch šoubiznisu totižto pošuškávalo, že krásna blondínka je opäť zadaná.

Identita jej vyvoleného bola však doposiaľ zahalená rúškom tajomstva. Až doteraz. Ako sa najnovšie ukázalo, ide o cudzinca. Jej srdce si totiž získal temperamentný Talian Andrea Ena, ktorý na Slovensku žije už takmer 16 rokov a vlastní dve talianske reštaurácie - jednu v Bratislave a jednu v Ružomberku.

Začiatkom júna charizmatický Andrea vyznal lásku známej moderátorke na sociálnej sieti, a tak prezradil, že on je ten záhadný muž po jej boku. „Tak, ako by spieval Eros svojej láske “Grazie di esistere” a že v každej situácii si mi veľkou oporou,“ napísal Talian pochádzajúci zo Sardínie, pridal srdiečko a dodal: „Ti Amo, Katarína Jesenská,“ čo v preklade znamená Milujem ťa. Pod záberom im hneď mnohí známi gratulovali a tešili sa, že konečne svoju lásku zverejnili.

„Nechcela by som sa k tomu veľmi vyjadrovať, ale áno, sme spolu už 7 mesiacov,“ povedala topkám moderátorka, keď sme sa jej na jej nového muža pýtali. Nás však zaujímalo aj to, ako sa zoznámili. „Úplne náhodou. On nevedel, kto som ja, ja som nevedela nič o ňom,“ prezradila krásna blondínka, ktorá si v týchto dňoch užíva aj dovolenku v partnerovej rodnej zemi. Dvojici gratulujeme a prajeme, nech im to čo najdlhšie vydrží. Fotografie nájdete v našej GALÉRII»