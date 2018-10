Štyria nezávislí kandidáti na primátora Košíc podporili Bašistovú

KOŠICE – Štyria nezávislí kandidáti na post primátora Košíc sa vzdali svojej kandidatúry a vyjadrili podporu Alene Bašistovej (nezávislá). Uviedli to na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii v Košiciach. Vzdanie sa kandidatúry oznámili Ján Dečo, Richard Havrilla, Milan Lesňák a Miroslav Špak.

„Máme jedinečnú šancu a príležitosť vrátiť Košice Košičanom. Spojili sme sa ako skupina nezávislých kandidátov, aby sme mohli realizovať to najlepšie z našich programov, kde máme mnohé prieniky, a aby sme mohli skutočne, reálne riešiť problémy Košičanov. Je načase sústrediť sa na život v meste a nie bojovať proti sebe,“ povedala Bašistová s tým, že spoločné stretnutia neboli jednoduché. Ako potvrdila, bola ich iniciátorkou.

Podľa Špaka sa dohodou o vzdaní sa kandidatúry a vyjadrení podpory Bašistovej vytvoril najsilnejší tím, ktorý umožní Košičanom získať Košice do košických rúk, nie do rúk bratislavských centrál politických strán. „Mám skvelý pocit z toho, že tá maličká pochybnosť zmizla a voliči si nemusia vyberať medzi nezávislými. Majú jedno jasné meno - Alena, a vidia jasný silný tím, ktorý má najlepší a najsilnejší program pre Košice,“ povedal Špak.

Ako povedal Dečo, každý z uvedených štyroch nezávislých kandidátov musel pri vytváraní dohody poprieť kus ega. „Každý z nás si musel množstvo vecí vydiskutovať aj programovo. Našli sme spoločný prienik. Počuli sme to od ľudí na ulici, od ľudí vo verejných diskusiách. Pripadalo mi to logické, aby som nenadradil svoje ego nad úspech Košičanov. Veľmi by ma mrzelo, keby malo byť jedno zlo nahradené iným zlom,“ dodal. Havrilla sa na tlačovej konferencii vyjadril, že je presvedčený o víťazstve tohto tímu, ktorý podľa neho spoločne vytvorili.

Podľa Lesňáka chcú svojím spoločným rozhodnutím rozptýliť hlasy voličov, ktorí si doteraz nevedeli vybrať spomedzi nezávislých kandidátov. „Skúsenosti Aleny Bašistovej z veľkej politiky môžu byť plusom pre Košice, skúsenosti mňa ako starostu budú plusom pre Košice, skúsenosti pána Deča a pána Špaka z poslaneckých lavíc mestského zastupiteľstva budú taktiež pozitívom pre Košice a skúsenosti pána Havrillu môžu pomôcť rozvoju športu v meste,“ dodal s tým, že sa mu spájanie zdá byť pragmatickým riešením. Zároveň potvrdil, že oficiálne oznámenie o vzdaní sa kandidatúry doručia mestskej volebnej komisii spoločne v najbližších dňoch.

Na post primátora Košíc aktuálne kandiduje deväť uchádzačov. Okrem Bašistovej sú nimi Štefan Horváth (Národná koalícia), Viliam Novotný (Šanca, Sme rodina, DS), Martin Petruško (Smer-SD, SNS, Strana zelených Slovenska), Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK, NOVA, OKS, SPOLU – občianska demokracia, Progresívne Slovensko), Ján Struk (SMS), Vladimír Vágási (Most-Híd) a nezávislí kandidáti Jaroslav Džunko a Džemal Kodrazi.