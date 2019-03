Smer-SD po prvom kole volieb: Strana verí vo zvolenie silného prezidenta pre silné Slovensko

BRATISLAVA - Politická strana Smer-SD verí, že sa v druhom kole prezidentských volieb, ktoré bude 30. marca, podarí zvoliť silného prezidenta pre silné Slovensko. A prezidenta, ktorý bude doma, ale aj v zahraničí hájiť záujmy všetkých občanov krajiny. Strana to uviedla na sociálnej sieti.

"Vážení priaznivci a podporovatelia strany Smer-SD. Dovoľte nám poďakovať sa za vašu účasť vo voľbách, a najmä za dôveru preukázanú kandidátovi, ktorý aj vďaka vášmu hlasu postúpil do druhého kola," odkazuje strana Roberta Fica. Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Zuzana Čaputová, ktorá získala 40,57 percenta hlasov, a Maroš Šefčovič so ziskom 18,66 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla 48,74 percenta, čo je 2.158.859 voličov.

Do druhého kola sa nedostali Štefan Harabin (14,34 percenta), Marian Kotleba (10,39 percenta), František Mikloško (5,72 percenta), Béla Bugár (3,10 percenta), Milan Krajniak (2,77 percenta) a Eduard Chmelár (2,74 percenta). Pod jedno percento hlasov získali vo voľbách Martin Daňo (0,51 percenta), Róbert Švec (0,30 percenta), Juraj Zábojník (0,28 percenta), Ivan Zuzula (0,17 percenta) a Bohumila Tauchmannová (0,16 percenta).