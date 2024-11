František Kovár oslavuje 78: Viac ako POLOVICU života strávil s milovanou Danielou!

František Kovár s manželkou Danielou galavečere Slovenka roka 2024 (Zdroj: Ján Zemiar)

František Kovár sa narodil 14. novembra 1946 v Bratislave. Už ako malý účinkoval v rozhlase, kde sa svoj hlas učil uplatňovať. Absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a prvé angažmán dostal v nitrianskom divadle. Následne prestúpil do bratislavskej Novej scény. Profesionálnym vrcholom však boli jeho postavy v SND, pričom členom činohry SND je už od roku 1987. Najznámejšie divadelné predstavenia, v ktorých sa objavil na doskách SND sú Hamlet, Skrotenie zlej ženy, Amadeus, Kráľ sa zabáva, Úklady a láska, Bratia Karamazovovci, Madame Bovary, Nevesta hôľ, Rivers of Babylon, Dobrodružstvo pri obžinkoch a mnohé ďalšie.

Jeho kariéra sa však rozšírila aj na televízne obrazovky v tituloch ako Tisícročná včela, Lev Tolstoj, Záhrada, Orbis Pictus či Tábor padlých žien. Zahral si aj v populárnych televíznych seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Dr. Ludsky (2011), Chlapi neplačú (2013), Tajné životy (2014), Mamon (2015), Zoo (2016), Červené pásky (2020), Nemocnica (2021).

František Kovár a Ondrej Kovaľ (Zdroj: SND/Filip Vančo)

Ferka Kovára si mnohí diváci nevedia predstaviť v inej ako v kladnej úlohe. Väčšinou hrá chápavých dobrákov, občas sa mu však predsa len ušla aj záporná postava. „Bola jedna rola kedysi dávno v televízii, ktorá bola teda proti môjmu naturelu. Boli to kriminálne príbehy, kde som hral takého, povedal by som vraha žien,“ rozpovedal sa. „A keď to malo ísť do vysielania, tak som sa strašne bál, že keď to odvysielajú, tak už si viac v televízii nezahrám a hlavne, všetky ženy sa odo mňa odvrátia,“ priznal svoje vtedajšie obavy o svoju kariéru.

(Zdroj: CT)

Hoci má herec už 78 rokov, jeho diár je stále plný pracovných povinností. Aj keď by si vo svojich rokoch mohol dovoliť nerobiť nič a užívať si voľno, na dôchodok ho to vraj neláka. „To si neviem predstaviť. Uvidíme, či príde tento čas. Alebo kedy príde. Ale zatiaľ ešte neprichádza, keď je o mňa záujem," vysvetlil nám herec.

František Kovár s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Občas však aj jeho zradí zdravie. Pred vyše dvoma rokmi mal infarkt a toto leto podstúpil naliehavú operáciu. Po tom, čo mu na ceste z dovolenky v Chorvátsku prišlo zle, mu museli vybrať žlčník. František žije v Bratislave s manželkou Danielou, s ktorou sú spolu vyše 50 rokov a minulý rok oslávili zlatú svadbu. Majú spolu dvoch synov a vďaka nim aj štyri vnúčatá.