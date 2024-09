Krása a bolesť: Príbeh slovenskej topmodelky od týrania k svetovej sláve

Adriana Sklenaříková (Zdroj: archív)

Kto by to povedal, že Slovenka známa na celom svete dlhokánskymi nohami a krásnou tvárou oslavuje už 53. narodeniny? Napriek oslnivému zjavu a závratnej kariére k nej osud nebol vždy láskavý, ale poradila si s ním.

Narodila sa 17. septembra 1971 v slovenskom Brezne. Jej mama bola lekárka, otec podnikateľ. Ak sa hovorí, že detstvo ovplyvní celé vaše životné smerovanie, v Adrianinom prípade je to určite pravda. Mama jej dávala veľa lásky, ale otec bol na ňu veľmi prísny. Keď sa narodila sestra Natália, stala sa jeho obľúbenou dcérou, no Adriana od svojich pätnástich rokov počúvala, že je škaredá, sprostá, nemožná a v živote nič nedokáže. „Neskrývam to. Môj otec je nenapraviteľný narcistický zvrhlík. Príliš dlho mi ničil život. Už pred rokmi som s ním prerušila kontakt," hovorí Adriana otvorene. Otec ju vraj roky psychicky týral a bil. V zúrivosti jej búchal hlavu o stenu, ak nebola v škole najlepšia. Zabarikádoval ju v izbe, aby sa nedostala von. To, čo prežívate v detstve a puberte, vo vás zanechá stopy. „Keď som mala sedem rokov, môj otec mi povedal, že ma nemiluje. To ma motivovalo, aby som sa niekomu páčila. Páčiť sa, to znamená, že nás niekto miluje, aj keď to v skutočnosti nie je pravda. Kariéra modelky mi však pomohla," priznáva kráska.

(Zdroj: TASR)

V roku 1989 zmaturovala na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Keďže odmalička chcela byť lekárkou, pokračovala v štúdiu na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, no v treťom ročníku ju objavil agent modelingovej kariéry a Adriana sa sťahovala do Paríža. Keďže má krásnu symetrickú tvár, dlhé blond vlasy a jej miery sú priam dokonalé (87,5 – 59,5 – 89 cm), je vysoká 185 cm a známa tým, že má najdlhšie nohy vo svete módy, 124 cm, čo jej zabezpečilo miesto v Guinnessovej knihe rekordov, jej kariéra raketovo odštartovala. Pracovala pre množstvo elitných návrhárov, ale najviac sa preslávila ako Miss Wonderbra. Známu podprsenku propagovala päť rokov. V Spojených štátoch predvádzala pre Victoria Secret.

(Zdroj: Profimedia)

Krása jej naozaj dláždila cestu a sláva jej na chvíľu zabezpečila pocit, že je milovaná. Pre krásu robila všetko. Či bola na oficiálnej akcii alebo niekde v prírode, vždy sa predtým nalíčila. "Musí to byť nejaká obsesívno-kompulzívna porucha. Upokojuje ma to, ako keby som mala zodpovednosť byť krásna v očiach ostatných,“ povedala. Chcela však viac. V roku 1998 sa vydala za francúzskeho futbalistu Christiana Karembeua a prevzala jeho meno. On chcel dieťa, Adriana sa však po skúsenostiach z detstva na materstvo ešte necítila. Slávny pár zapĺňal titulné stránky špičkových magazínov, ale často žili v nechcenom odlúčení, lebo Christian sa venoval športovej kariére a Adriana modelingovej.

Sklenaříková, Karembeu, rozchod, koláž

Senzácia vyprchala a oni dvaja sa v roku 2012 priateľsky rozviedli. Adriana medzitým krátko chodila s anglickým spevákom Mickom Hucknallom. Po niekoľkých rokoch sa Karembeu rozčúlil, že Adriana ešte vždy používa jeho priezvisko. Povedal, že sú stále priatelia a že dúfa, že to nebudú musieť riešiť pred súdom. Adriana však mala na francúzske priezvisko oficiálne potvrdenie a nevzdala sa ho, až kým...

... jej svadobné zvony v roku 2014 nezazneli po druhý raz. Z Adriany sa stala pani Ohanianová. Jej zamilovaný manžel Aram Ohanian (55), arménsky podnikateľ etablovaný vo Francúzsku a v Maroku splnil, čo jej na očiach videl. Tentoraz sa Adriana už cítila dosť zrelá na materstvo a tak sa po niekoľkých pokusoch o umelé oplodnenie stala matkou vo veku 46 rokov. Dcéra Ninka (7) jej naplnila život a ona sa oslobodila od nočnej mory z detstva.

(Zdroj: Instagram A.O.)

Keď dievčatko trochu podrástlo, Adriana sa čiastočne vrátila k modelingu. V Maroku, kde žila, sa venovala interiéru a klientele manželovho luxusného hotela, občas lietala do Paríža na reklamné fotenia, občas do Londýna či do New Yorku, našla si čas aj na rodné Slovensko, kde ju vždy očakávala mama Zlatica i sestra Natália s dcérkou. Aram mal zasa svoj biznis. Po ôsmich rokoch manželstva sa manželia rozhodli vydať každý vlastnou cestou.

(Zdroj: ČSFD)

Adriana je ambasádorka mnohých inštitúcií, venuje sa charite i podnikaniu s kozmetikou. Prvoradá je pre ňu vždy dcéra Ninka. Úspešne si vyskúšala rolu herečky, objavila sa po boku takých hviezd ako Sophia Loren, nebohý Marcello Mastroianni či Julia Roberts. S Gérardom Depardieuom si zahrala v kultovom filme Asterix a Obelix. Po niekoľkých mesiacoch single života sa začala na verejnosti objavovať s hudobníkom a hercom Marcom Lavoineom (61). Stala sa autorkou pozoruhodnej knihy o ceste ku kráse a zdraviu, ktorá po Francúzsku vyšla aj u nás. Obáva sa starnutia, ktoré ničí krásu, preto robí všetko pre to, aby sa udržala zdravá a pekná. Svojím vystupovaním a úrovňou však už dávno presvedčila, že kruté slová jej otca sa nezakladali na pravde.

(Zdroj: TASR/Marko Erd)