4 svadby, 3 rozvody: Český herec prišiel o synov... Úplne ho vymazali!

Jiří Krampol sa narodil 11. júla 1938 v meste Buštěhrad v okrese Kladno. Detstvo ale prežil na pražskom Žižkově. Toto obdobie ho ovplyvnilo natoľko, že z neho čerpal aj vo svojich televíznych historkách.

Najskôr sa vyučil za sústružníka kovov v továrni Aero Vysočany, neskôr pracoval ako údržbár vo vydavateľstve Naše vojsko. Na umeleckú dráhu ho priviedla platonická láska k herečke Mileně Dvorskej. Odbor činoherného herectva na pražskej Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) absolvoval v roku 1962.

Po skončení vysokej školy získal prvý angažmán v pražskom Divadle Na Fidlovačce, aby ešte v roku 1962 prešiel do Divadla Na zábradlí, kde pôsobil do roku 1971. Od roku 1972 účinkoval v Divadle Ateliér, avšak v roku 1979 sa opäť vrátil do Divadla Na zábradlí. V roku 1983 nastúpil do divadla Semafor, kde vytvoril veľmi úspešnú autorskú dvojicu spolu s Miloslavom Šimkom. Po sporoch v Semafore založil v roku 1991 spolu so Šimkom Divadlo Jiřího Grossmanna so sídlom na Václavskom námestí (v súčasnosti Divadlo Palace). V polovici 90. rokov sa ale so svojím partnerom rozišiel a Jiří Krampol sa vydal na sólovú dráhu.

Na striebornom plátne sa objavil vo filmoch a v seriáloch predovšetkým ako fyzicky zdatný a športovo založený muž. Od malička rád športoval a venoval sa rôznym druhom športu. Ako veterán ešte aj po 70-ke aktívne vzpieral.

Vo filme debutoval v roku 1958 menšou úlohou v komédii Tři přání. Väčšiu úlohu získal v roku 1963 v hudobnom filme Bylo nás deset s pesničkami Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Od 70. rokov už išiel z úlohy do úlohy - spomenúť možno filmy Ženy v ofsajdu (1971), Parta hic (1976), Ten svetr si nesvlíkej (1980), Smrt krásných srnců (1986), Nahota na prodej (1993), Bumerang (1996) či seriál Život je ples (2012). Hodnotný herecký výkon podal aj v seriáli Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba Skláře (1985). Postavu Josefa Cirkla, ktorú stvárnil v tomto seriáli považuje za svoju životnú úlohu.

V dabingu si filmoví fanúšikovia spájajú meno Jiřího Krampola predovšetkým s francúzskym hercom Jeanom-Paulom Belmondom, ktorého začal dabovať po emigrácii herca Jana Třísku v roku 1977. Svoj hlas prepožičal Belmondovi v troch desiatkach filmov, preto získal aj prezývku český Belmondo. Po smrti herca Františka Filipovského nahovoril Krampol divácky obľúbené komédie so žandárom v hlavnej úlohe, ktorého stvárnil francúzsky herec Louis de Funes.

Umelec sa zhostil aj moderátorskej úlohy. Vtipne moderoval program, ktorý testoval vedomosti národa Nikdo není dokonalý, na ktorý nadviazal v roku 2014 program Nikdo není perfektní. Na zvukových nosičoch vydal svoje scénky a spomienky, je aj autorom a spoluautorom štyroch autobiografických kníh. Amatérsky sa venuje maľbe.

Populárny herec a moderátor, dvorný dabér Jena-Paula Belmonda získal za svoju umeleckú činnosť viaceré ocenenia. Spoločnosť Vlastu Buriana mu udelila Cenu humoru, za celoživotné majstrovstvo v dabingu získal Cenu Františka Filipovského a v roku 2018 český prezident Miloš Zeman udelil Jiřímu Krampolovi Medailu Za zásluhy I. stupňa.

Jiří Krampol bol štyri razy ženatý, má štyroch synov, dvoch vlastných a dvoch nevlastných, ktorých vyženil. O svojich vlastných synov prakticky prišiel, niekoľkokrát sa posťažoval, že nie sú v úzkom kontakte. Po rozvodoch však dovolil, aby si jeho chlapcov adoptovali partneri jeho exmanželiek, a tak Krampolovi synovia Tomáš a Jiří už majú iné priezviská a herec bol ako otec vymazaný zo všetkých dokumentov.