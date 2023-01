Veľký hit a randenie s Jandovou: Dnes má spevák 50... Táto žena nahradila Martu!

Sasha sa narodil 5. januára 1972 ako Sascha Schmitz, neskôr si občianske meno zmenil na Sascha Röntgen-Schmitz. Jeho hudobná kariéra začala v roku 1990 v školskej kapele.

Neskôr s kamarátmi založil inú skupinu, ktorá síce nebola úspešná, no zapamätal si ho istý producent. Sasha potom pôsobil ako vokalista a keď videl šancu uspieť, zanechal štúdium nemčiny a telovýchovy. Jeho prvým hitom bola skladba If you believe. U nás sa preslávil vďaka hitu I feel lonely.

Galéria fotiek (9) Sasha

Zdroj: youtube.com

Od roku 2003 trval jeho vzťah s českou speváčkou Martou Jandoovu, ktorá v tom čase tiež pôsobila v Nemecku. Vydržali spolu štyri a pol roka. „Myslela som, že som niekoho našla a že on našiel nikoho vo mne a zrazu sme pred sebou stáli a už to proste nefungovalo...” povedala brunetka Janovi Krausovi v jeho šou.

Galéria fotiek (9) Marta Jandová a Sasha

Zdroj: RTL

Približne dva roky po rozchode stretol Sasha ženu, ktorá sa zdá byť tou pravou. Aspoň on si to myslel od začiatku a stále sú spolu. V roku 2015 sa zobrali a majú spolu syna Otta, ktorý v novembri oslávil 4 roky. „Keď som sa počas silvestrovskej noci otočil na parkete, vedel som, že sa niečo deje. A naozaj, za mnou stála Julia a ja som povedal: Tak tu si konečne. Vedel som hneď, že ma čaká niečo dobré. Sme stvorení jeden pre druhého,” vyznal sa umelec približne pred rokom pre Bild.

Galéria fotiek (9) Sasha a jeho žena Julia

Zdroj: Instagram sasha.music