Sebecký karierista Rytmus: Toto si s ním bývalé frajerky neužili!

BRATISLAVA - Raper Patrik Rytmus Vrbovský oslavuje narodeniny krátko po vianočných sviatkoch. Tie, bohužiaľ, ako dieťa nemal rád a trvalo to až do dospelosti, kým nestretol svoju manželku. Jeho predchádzajúce priateľky si s ním tak rodinnú atmosféru naozaj neužili.

Patrik Rytmus Vrbovský sa narodil 3. januára 1977. V mladosti tancoval, konkrétne to bol breakdance. Potom sa začal venovať rapu a beatboxu.

V 90. rokoch sa pod menom Pa3k Metamorfolord stal najlepším freestylerom na Slovensku a v roku 1994 to potvrdil víťazstvom v súťaži Bitka slov. Spolupracoval aj s inými rapermi a pôsobil vo viacerých skupinách. Najväčšie úspechy prišli s Kontrafaktom.

Do širšieho povedomia sa kapela dostala v roku 2003. V rovnakom čase sa Patrik zúčastnil majstrovstiev v beatboxe vo Viedni, kde obsadil druhé miesto. „Bol to naozaj príma chlapík a skutočne som si myslel, že vyhrá,” uviedol pre stránku humanbeatbox.com vtedajší víťaz Leejay, ktorý Rytmusa označil za skvelého slovenského beatboxera.

Na rok 2023 raper ohlásil nový album a zároveň megakoncert v pražskej O2 aréne,

Dnes Patrik Rytmus Vrbovský oslavuje 46 rokov. „Mám aj skladbu Nechcem byť mladý a ja by som to nemenil. Môj názor je taký, že keď človek maká, užíva si a darí sa mu v tej práci aj v partnerskom živote, proste vo všetkých tých veciach, čo človek potrebuje, aby bol šťastný, tak neverím tomu, že by to menil,” vyjadril sa v nedávnej relácii Matej Sajfu Cifru Level lama.

V rámci spomínaného partnerského života je šťastný po boku moderátorky Jasminy Alagič Vrbovskej, s ktorou má syna Sanela. Ako Sajfovi priznal, práve vďaka nej si začal užívať vianočné sviatky. V detstve ich rád nemal. „Nemám na to dobré spomienky, ale nie že traumatické,” uviedol.

A pri predchádzajúcich partnerkách ešte necítil chuť prispôsobovať sa im. „Ja som vtedy akoby odmietal sa zaradiť rodinne, bol som sebec, karierista. Mal som nejaký svoj priestor, ktorý každý musel akceptovať. Keď bola rodinná sešlosť, ja som tam proste neprišiel,” prezradil. Aktuálne však žije spokojný rodinný život so všetkým, čo k tomu patrí.