Kedysi vyťažený Andrásy: Dôvod, prečo v telke skončil!

Oliver Andrásy sa narodil 15. novembra 1957 v Bratislave. Na Filozofickej fakulte UK vyštudoval žurnalistiku.

Od roku 1983 pracoval pre Slovenský rozhlas a o 10 rokov neskôr si spolu s Elenou Vacvalovou a Stanislavom Gurkom založil produkčnú spoločnosť. Pod jej hlavičkou potom vyrábali zábavné programy pre televízie.

Robili takzvaný nachytávkový program Čo dokáže ulica, potom mali na Markíze program Aj múdry schybí. Neskôr sa pustili do politicko-satirickej relácie Dereš. Po rokoch sa formát Aj múdry schybí vrátil na obrazovky, ale tentoraz verejnoprávnej televízie a pod novým názvom Nikto nie je dokonalý.

Andrásy podľa vlastných slov vytváral námety, písal scenáre, dohadoval hostí a podieľal sa aj na finálnej úprave programu v strižni. „Eňa dostala hotový scenár, ktorý výborne zrealizovala. Myslím, že po hereckej stránke je odo mňa väčší talent…. Ale kým mne príprava jednej relácie vrátane postprodukcie zabrala šesť aj viac dní, tak pre ňu to bol jeden deň nahrávania. Čiže logicky mňa tie relácie o dosť viac vyčerpávali,” prezradil pre ereport.sk.

Galéria fotiek (3) Elena Vacvalová a Oliver Andrásy

Zdroj: Tv Markíza

To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa z relácie RTVS v roku 2013 stiahli a nahradili ich Milan Junior Zimnýkoval a Marcel Forgáč. „Ja som za posledný rok nemal okrem leta jediný voľný víkend. Predsa len už mám svoj vek a takéto tempo sa už nedá dlhodobo zvládať,” povedal pre Topky humorista v čase, keď sa táto výmena udiala.

Okrem toho mal pre odchod z televízie aj ďalší dôvod. Spomenul ho v súvislosti s výrobou formátu Dereš. „Nahrávali sme pred najväčším publikom. V nitrianskom Divadle Andreja Bagara bolo 600 divákov. Zdôrazňujem, že platiacich divákov. A bolo vypredané mesiace dopredu. To nám dodávalo veľa energie. Skutočnosť, že sa dnešné relácie vyrábajú s komparzom a nie s normálnym publikom, bola jednou z príčin, prečo som sa rozhodol skončiť,” vysvetlil pre spomínaný portál.

Galéria fotiek (3) Oliver Andrásy

Zdroj: RTVS

Okrem toho má Andrásy na svojom konte aj reláciu Bonzáčik, kde pôsobil ako režisér a producent.

Hoci priznáva, že niekedy sa mu rokoch strávených pred kamerami zacnie, v žiadnej televízii o prácu prosiť nemieni. „Jedno viem určite: ja už na nijaké dvere v nijakej televízii klopať nechcem a nebudem. Nerobil som to ani vtedy, keď som bol o dosť mladší, prečo by som to robil teraz? Mal som to šťastie, že na spoluprácu vždy niekto oslovil mňa,” uviedol v minuloročnom rozhovore. „Ale keby mi zazvonil telefón a tam by mi niekto povedal, že sa mu páčili moje relácie a že by som mnou rád niečo robil, určite si s ním minimálne sadnem na kávu. Ako sa vraví: Nikdy nehovor nikdy. Ale keď ten telefón nezazvoní, nešťastný z toho určite nebudem,” dodal humorista.