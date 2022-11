Osudová chyba herca z M*A*S*H: Sláva mu stúpla do hlavy!

LOS ANGELES - Keď sa uchádzal o obsadenie v seriáli, pokukoval po úlohe Hawkeyeho Piercea. Namiesto toho sa stal plukovníkom Blakeom. Po čase McLeana Stevensona prestalo baviť byť len jedným z davu a rozhodol sa z projektu odísť. No nebolo to dobré rozhodnutie.

McLean Stevenson sa narodil 14. novembra 1927. Po strednej škole pôsobil v armáde ako zdravotník. Potom vyštudoval na univerzite dramatické umenie. Neskôr začal ešte navštevovať aj súkromné konzervatórium.

Stevenson účinkoval v niekoľkých reklamách a hral na Broadwayi. Zahral si menšie úlohy v niekoľkých sitkomoch a potom prišiel M*A*S*H. Pôvodne chcel hrať Hawkeyeho Piercea, presvedčili ho však, aby vzal rolu plukovníka Blakea.

Seriál mal obrovský úspech a hercovi prestalo stačiť, že hrá iba pomocnú úlohu. A tak sa rozhodol seriál opustiť. Loretta Switt, ktorá stvárnila majorku Houlihanovú, sa vyjadrila, že Stevenson chcel byť hviezdou a nie len jeden z davu. „Musím odísť a byť číslo jedna,” povedal jej vraj pred svojím odchodom.

Tvorcovia mu jeho rozhodnutie oplatili tým, že jeho postavu nechali zomrieť. On sám sa vyjadril, že odchádza pre nezhody so štúdiom, ktoré sa údajne nestará o potreby hercov a štábu. Ďalším dôvodom mali byť iné lukratívne ponuky.

Až po čase priznal, že urobil chybu. „Najväčší omyl, ktorý som kedy urobil, bolo, že som si myslel, že všetci milujú McLeana Stevensona. Bol to Henry Blake, ktorého ľudia milovali. A tak, keď som odišiel a začal robiť Šou McLeana Stevensona, nikoho som nezaujímal,“ povedal magazínu People v roku 1991. Najradšej by sa do seriálu vrátil, no keďže plukovník zomrel, nebolo to viac možné.

Po odchode z M*A*S*H už herec nikde tak nezažiaril. Neskôr mu bola diagnostikovaná rakovina, kvôli ktorej podstúpil operáciu. Počas zotavovania sa utrpel infarkt. McLean Stevenson zomrel 15. februára 1996.