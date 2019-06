Maroš Kramár po šokujúcej smrti kolegyne Petöovej (†50): Jeho slová vháňajú slzy do očí!

Keď sa na verejnosť dostala informácia o smrti Silvie Petöovej, v šoku neboli len fanúšikovia, ale aj jej dlhoroční kolegovia. Nikto totiž ani len netušil, že herečka bojovala so zákernou rakovinou prsníka. A v podobnej tichosti prebehol aj pohreb, ktorý sa podľa našich informácií mal konať uplynulý piatok. Ani o ňom však jej kamaráti nevedeli.

Silviu Petöovú (†50) pochovali: Známe osobnosti a jej kamarátov na pohreb nepustili!

Na temperamentnú ryšavku si na pochode za zdravé prsia zaspomínal herec Maroš Kramár.„Neviem, ako to bolo u nej, nemám až také podrobnosti. Medicína môže predĺžiť život, ale u Silvie to bolo meganečakané. Uvedomil som si, že som ju dlho nevidel. Ani neviem, ako sa za tie posledné roky mala, a ani to, ako vlastne vyzerala... Budú to už tri, štyri roky, čo som ju nevidel,“ priznal pre mesačník Zdravie Kramár.

Silvia bola od neho o 10 rokov mladšia, o to viac bol zo správy o jej smrti v šoku. „Keď som sa to dozvedel, že bola o 10 rokov mladšia, že to bola veselá žena a vždy s ňou bola veľká zábava a zrazu tu nie je... Až spätne som si uvedomil, čo som za tých 10 rokov prežil ja. O koľko toho ten človek prišiel...“ zamyslel sa herec.

„Je veľmi smutné, keď niekto tak náhle odíde a je to o to smutnejšie, keď si uvedomíte, že sa tej chorobe vlastne dá postaviť. Vždy sa jej treba postaviť!“ dodal Kramár.