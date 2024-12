HELL Boxing Kings korunuje nových šampiónov

(Zdroj: HELL)

Veľké finále HELL Boxing Kings dosiahlo svoj vrchol 22. decembra vo vypredanej DVTK Aréne v Miskolci. Fanúšikovia boli svedkami záverečného večera turnaja, ktorý uchvátil divákov v celej Európe a aj vo svete. Bojovníci bojovali o slávu a zapísali sa do histórie boxu. Intenzívnu atmosféru ešte viac umocnila prítomnosť legendárnej boxerskej ikony Roya Jonesa Jr. a vystúpenie maďarského BSW, vďaka čomu bol večer skutočným jedinečným zážitkom.

Večer otvoril dlho očakávaný zápas medzi Rafaelom Buzom z Maďarska a Novákom z Českej republiky v kategórii -67 kg. Buza, známy svojou rýchlosťou a presnosťou, predviedol schopnosti, ktoré z neho urobili vychádzajúcu hviezdu. Vo vyčerpávajúcom a tesnom boji si Buza zabezpečil svoje najdôležitejšie víťazstvo, získal majstrovský titul a potvrdil svoju povesť jedného z najžiarivejších talentov v európskom boxe. V kategórii -75 kg predviedol Rumun Bogdan Juratoni vzrušujúci výkon proti Maďarovi Mesterovi Somaovi. Juratoni, ostrieľaný bojovník s bronzovou medailou z Majstrovstiev sveta v amatérskom boxe v roku 2011, preukázal svoju odolnosť a taktickú prevahu. Napriek Mesterovej počiatočnej agresivite a dominancii, Juratoni dominoval v šiestom kole, kde dosiahol rozhodujúce TKO a získal titul. Stret medzi Azerbajdžančanom Tayfurom Alijevom a Maďarom Kruzító bol majstrovským zážitkom v technickom boxe. Aliyev, olympionik z roku 2020, priniesol do ringu svoje medzinárodné skúsenosti a v strategickom a disciplinovanom boji prekonal Kruzítóa. Ostrými protiútokmi a neúnavnou presnosťou Alijev triumfoval rozhodnutím a získal titul pre Azerbajdžan.

(Zdroj: HELL)

prezývaný "Red Bomber", čelil slovenskému uchádzačoviv boji o korunu v ťažkej váhe. Kiss, vedený maďarskou boxerskou legendou Zsoltom Erdeiom, podal silný a neúnavný výkon. Demonštrujúc odhodlanie, ktoré poznačili jeho cestu turnajom, Kiss zvíťazil vo veľkolepom finiši, zabezpečil si titul v ťažkej váhe a upevnil si status v tomto športe. V ťažkej váhe celebrítz Českej republiky stretol s obľúbencom fanúšikovz Maďarska. Adenubi, fitness influencer a šampión v silovom trojboji, využil svoju neuveriteľnú silu a kondíciu, aby premohol Brascha v ťažkom zápase. Po veľmi intenzívnych kolách bol Adenubi vyhlásený za víťaza rozhodnutím, získal titul a nadchol svojich fanúšikov. Prvá ženská šampiónka HELL Boxing Kings bola korunovaná v zápase medzi Maďarkou "Supermom". Obe bojovníčky ukázali obrovské srdce a odhodlanie, ale Berkin disciplinovaný prístup a neúnavný útok ju po štyroch kolách priviedli k víťazstvu. Víťazstvo bolo historickým momentom turnaja, ktorý zdôraznil rastúci význam ženského boxu na medzinárodnej scéne.

(Zdroj: HELL)

(Zdroj: HELL)

Vo finále divízie celebrít do 75 kg sa maďarský Istenes Bence, stretol s Bulharom Stratimirom Georgievom, známym ako "balkánska beštia". V boji, ktorý dav zdvíhal zo sedadiel, predviedol Istenes vyrovnaný a taktický výkon. Majstrovský titul si vyslúžil rozhodnutím, čím dokázal, že sa s ním netreba zahrávať. Večer uzavrel dlho očakávaný galazápas medzi slovenskou MMA hviezdou Gáborom Borárosom a maďarskou legendou Muay Thai Tivadarom Kunklim. Boráros, prezývaný "The Punisher", podal dominantný výkon, keď zaznamenal tri knockdowny v priebehu jedného kola a zabezpečil si víťazstvo pred uplynutím časového limitu. Jeho sila a zručnosť nenechali nikoho na pochybách o jeho mieste medzi šampiónmi večera.

(Zdroj: HELL)

HELL Boxing Kings priniesol nezabudnuteľnú noc plnú boxu, ktorá spája elitnú súťaž, zápasy celebrít a zábavu. Keď bojovníci oslavovali svoje víťazstvá a dav burácal, podujatie upevnilo svoj status, takže fanúšikovia netrpezlivo očakávajú ďalšiu kapitolu tejto revolučnej boxerskej série. Všetko sa to začalo s viac ako 14 000 uchádzačmi na začiatku roka, ktorí bojovali o svoju šancu byť súčasťou turnaja. Celkovo 32 talentov tradičného olympijského športu v štyroch rôznych váhových kategóriách si zabezpečilo postup do štvrťfinále v druhej fáze, po ktorej nasledovali dva napínavé semifinálové večery, no a teraz poznáme mená konečných šampiónov HELL Boxing 2024 Kings. Uvidíme, čo nás čaká ďalej.



