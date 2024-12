Lara Fabian sa vráti po rokoch do Bratislavy s turné Voices

(Zdroj: Lara Fabian)

Legendárna Lara Fabian a jej úžasný soprán sa po beznádejne vypredaných koncertoch po celom svet vráti budúci rok aj do Bratislavy! Spev v štyroch oktávach a štyroch svetových jazykoch, viac ako 28 miliónov predaných albumov - to je Lara Fabian s dlhoočakávaným turné "Voices". Fanúšikovia v celej Európe budú mať šancu byť svedkami nezabudnuteľných vystúpení s jej nadčasovými hitmi a vzrušujúcimi novými aranžmánmi.

Lara vo svojom speve vždy kombinovala pop, šansón, jazz, svetovú aj klasickú hudbu. Nikdy okolo seba nemala manažment, ktorý by ju tlačil k „popovému mainstreamu“, vždy si vyberala z rôznych hudobných žánrov a kultúr to, čo sama chcela so svojím nádherným hlasom publiku odovzdať. Pridajte sa k nespočetným fanúšikom, ktorí boli dojatí jej vášnivými vystúpeniami. Či už ju sledujete roky, alebo objavujete jej umenie po prvýkrát, toto turné sľubuje, že bude hudobným zážitkom, ktorý sa vám stane len raz za život.

Zažite to aj Vy! Lara Fabian v nedeľu 15.júna 2025 v bratislavskej TIPOS Arene od 20:00hod.

Vstupenky exkluzívne v sieti Predpredaj.sk

(Zdroj: JK Event)

- reklamná správa -