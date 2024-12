Kam s vianočným odpadom? Ušetrite si cestu a zoberte ho so sebou na nákup

Ekoinfluencerka Babsy Jagušák radí, ako vytriediť Vianoce správne (Zdroj: Kaufland)

Plast je dobrý sluha, no zlý pán

Ak zvyknete nakupovať v Kauflande, určite ste si už všimli, že klasické igelitky tu roky nenájdete. V oddelení ovocia a zeleniny máte na výber aj ekosieťku či zelené vrecká, ktoré pomáhajú ušetriť až 270 ton jednorazových plastových vreciek ročne. Skúste na to nezabudnúť, keď sa opäť vyberiete do obchodu.

Kartónové krabice vždy dobre roztrhajte

Pred vyhodením ich treba poriadne stlačiť alebo rozstrihať, čím môžeme ušetriť až 80 percent miesta v nádobe. „Odstráňte z nich lepiacu pásku a plastové prvky, bez toho sa nedajú plnohodnotne recyklovať,“ upozorňuje ekoinfluencerka Babsy Jagušák. Vyše 60 percent všetkého odpadu vyzbieraného v Kauflande tvorí kartón, pred vhodením do zbernej nádoby je preto dobré zamyslieť sa, kam čo patrí. Čisté kartóny poputujú do modrého kontajnera, mastné alebo znečistené obaly však treba vyhodiť do komunálneho odpadu.

Balenie darčekov môže byť ekologické

Použite recyklovaný baliaci papier, darčekové tašky, staré noviny alebo kúsky látky, ktoré už máte doma. Ak si pod stromčekom nájdete balíčky v klasickom baliacom papieri, pred vyhodením ho zbavte lepiacej pásky a ozdôb. Čistý potrhaný papier hoďte do modrého kontajnera, no pozor, celofán patrí do žltého. Darčekové mašle a stuhy podľa materiálu roztrieďte do žltej alebo čiernej zbernej nádoby, no pokojne si ich odložte na ďalšie použitie.

Vytrieďte to v Kauflande

Pri vchode vás čakajú zberné boxy na plastové obaly a fólie, lepenku, papier, žiarovky i malé elektrospotrebiče. Sú dobre označené, preto nehrozí, že by ste sa pomýlili. A čo s olejom, ktorý vám ostal po pečení a smažení? Pred každou Kaufland predajňou sú umiestnené špeciálne zberné nádoby na použitý kuchynský olej. Ten v žiadnom prípade nevylievajte do výlevky ani toalety, upchaté potrubie by vás mohlo pripraviť o nemalé financie, nehovoriac o nesmiernej záťaži pre životné prostredie. Použitý olej radšej vlejte do čistej plastovej nádoby a odneste do Kauflandu. Od januára do októbra 2024 sa takto podarilo vyzbierať viac ako 86 ton, ktoré neskončili v prírode.

Ako zrecyklovať Vianoce?

Pokazené plastové ozdoby patria do žltej nádoby.

Rozbité sklenené gule alebo iné dekorácie vyhoďte do zelenej nádoby na sklo.

Pokiaľ sú však na nich prilepené rôzne ozdoby, šnúrky a trblietky, dajte ich do čierneho kontajnera.

Čo s použitým papierom na pečenie? Ten do modrého kontajnera nepatrí, správna voľba je komunál. Rovnako to platí pre plastové tácky od mäsa, syrov a podobne.

Zvyšky jedla vytrieďte do kuchynského odpadu, šupky z ovocia a zeleniny, škrupiny vajec a čajové vrecúška patria do bioodpadu alebo do domácich kompostérov.

Svetelné reťaze, svetielka či iné blikajúce ozdoby sa často kazia, ich miesto je v elektro odpade. Vhodnú zbernú nádobu nájdete aj vo vašom Kauflande.

Ak ste sa triedeniu vašich smetí doteraz z akéhokoľvek dôvodu vyhýbali, je najvyšší čas pustiť sa do práce. Pokojne si to dajte ako novoročné predsavzatie. Správne vytriedený odpad pomáha znižovať náš negatívny dopad na životné prostredie, a každá malá zmena smerom k čistejšej planéte je krokom k lepšej budúcnosti pre nás všetkých. Tak prečo nezačať práve dnes?

