Na posledný tohtoročný koncert poppunkovej legendy INEKAFE zostávajú v predaji už len posledné vstupenky!

(Zdroj: Braňo "Gza" Wáclav)

Album Čumil bol vydaný v roku 1999 ako v poradí druhý album kapely a vzišli z neho postupne single Svätý pokoj, Čumil a Vianoce. Skupina INEKAFE pomerne často pri príležitostiach okrúhlych, resp. polookrúhlych výročiach vydaní jednotlivých albumov má vo zvyku realizovať takéto špeciálne koncerty v daných rokoch a v 2024 to vychádza akurát na 25 rokov od vydania Čumila. Špecifikom tohto koncertu bude však skutočnosť, že to bude len jeden jediný koncert pri tejto príležitosti a nie viac a vo viacerých mestách, ako v minulosti bývalo zvykom. Zhodou okolností to bude aj posledný koncert kapely v tomto kalendárnom roku a čerešničkou na torte je fakt, že to bude aj len jeden jediný samostatný koncert INEKAFE v Bratislave v 2024! V rámci takmer 100 minút trvajúceho programu, v ktorého strednej druhej časti odznie celý album Čumil sa predstavia aj nejakí hostia, ktorí sú spojení či už s nahrávaním, alebo érou vydania tohto albumu. Zvyšok koncertu, teda jeho úvodná prvá časť, ako aj záverečná tretia časť bude prierezom best of tvorby z celého doterajšieho obdobia existencie skupiny.



Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Braňo "Gza" Wáclav)

INEKAFE počas celej svojej zatiaľ 29-ročnej histórie (1995 – 2024) vydali 15 hudobných nosičov (7 radových albumov, v prvopočiatkoch ešte 2 demo albumy, ktoré neskôr vyšli ako 1 oficiálny album, 2 výberové best of albumy, 1 cover album, 1 DVD/CD a 1 DVD) v niekoľko stotisícových nákladoch. Do éteru vypustili doteraz viac ako 40 singlov, pričom zatiaľ posledným je skladba Otázka za milión z apríla tohto roku. Ich chytľavé pesničky ako Ráno, Ružová záhrada, Ďakujeme Vám, Úspešne zapojení, Vianoce, Špinavé objatie, 090x, Kašovité jedlá, Právo na šťastie, Spomienky na budúcnosť a desiatky ďalších si spievajú už dve generácie ľudí a dlhodobo patria k headlinerom akýchkoľvek podujatí…



