Vypredaný Hell Boxing Kings priniesol 3 TKO

(Zdroj: Hell Boxing Kings )

Na začiatku večera sa v ženskej ľahkej váhe dominantne predstavila Denisa Valová z Českej republiky. Valová využila svoju obratnosť a precíznosť, a v treťom kole zaznamenala TKO proti Srbke Une Kablar. S gymnastickým zázemím, ktoré sa premietlo do jedinečného pohybu a taktickej dokonalosti, Valová spečatila svoje víťazstvo po troch kolách. V kategórii strednej váhy predviedol svoje schopnosti Azerbajdžanec Kamran Shakhsuvarly proti rumunskému Macingovi. Shakhsuvarly, známy svojou technickou zdatnosťou, ukončil zápas zničujúcim úderom do tela, zabezpečil knokaut a postúpil do semifinále.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Hell Boxing Kings )

Chorvát Filip Car triumfoval v napínavom zápase ťažkej váhy proti Azerbajdžancovi Ruslanovi Aslanovovi. V troch tesných kolách mu Carova odolnosť a strategické prevedenie priniesli bodové víťazstvo. V maďarskom zúčtovaní predviedol Kruzító Kovács ohromujúci výkon proti Marianovi Asenovovi z Bulharska. Kruzító, známy svojou rýchlosťou a taktickou všestrannosťou, vyhral na body po veľmi dynamickom boji, čím si upevnil status jednej z vychádzajúcich maďarských boxerských hviezd.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Hell Boxing Kings )

"Princ", Rafael Buza sa predviedol hviezdnym výkonom v ľahkej váhe. 19-ročná senzácia z Kőszegu porazila v druhom kole rumunského bojovníka Mariana Onuțu, čím predviedol svoju typickú presnosť a rýchlosť. Údermi, ktoré zanechali jeho súpera bezbranného, si Buza zabezpečil TKO a pokračoval vo svojom raketovom vzostupe vo svete boxu. Maďar Soma Mester zdolal Gréka Nikolaosa "The Tank" Kattisa vo vyčerpávajúcom súboji strednej váhy. Po štyroch tvrdých kolách Mester zvíťazil vďaka svojim silným úderom a neúnavnej energii. Tento súboj zdvihol dav zo sedadiel. Známa maďarská mediálna osobnosť Bence Istenes vo svojom prvom debutovom zápase odovzdal všetko zo seba, keď čelil bosnianskemu YouTuberovi Nerminovi Rapkicovi, známemu aj ako "Imperator FX". Burácajúca podpora fanúšikov poháňala Istenesa, keď dosiahol víťazstvo TKO v druhom kole.