HELL Boxing Kings má za sebou prvé kolo zápasov o výhru 1 milión dolárov

Hell Boxing Kings už teraz chystá pôdu pre ďalšiu nezabudnuteľnú noc, ktorá bude 17. novembra. Pozrime sa však predtým, čo sa odohralo počas prvého večera, a čo nás čaká túto nedeľu.

Český bojovník Novák porazil Naghijeva z Azerbajdžanu, a postúpil tak do semifinále so svojou charakteristickou obratnosťou. Novák, známy svojou rýchlou prácou nôh a presnými údermi, premenil Naghijevovu silovú výhodu na svoju vlastnú príležitosť a s dobre načasovanými protiúdermi si zabezpečil víťazstvo. V prvom zápase celebrít večera porazila Bulharka Dimitrovová Afentaki z Grécka. Bulharka získala bodové víťazstvo, čím sa stala prvou semifinalistkou celebrít na turnaji, a dokázala svoju silu v ringu. Slovák Labaško predviedol šikovný výkon a porazil Gréka Stylianosa Rouliasa v ťažkej bitke o body. Labaškove rýchle reflexy a agresívne údery z neho urobili prvého semifinalistu ťažkej váhy, čim uchvátil fanúšikov v aréne. V štvorkolovej dráme Alijev prekonal Maďara Gergelyho, ktorého poháňala podpora domáceho publika, ale k víťazstvu to nestačilo. Slovenská hviezda sociálnych médií Samuel Miškov nadchol fanúšikov ukončením zápasu s LayZ v prvom kole. Rýchlym a silným výkonom Miškov predviedol prvé TKO na turnaji, a postúpil do semifinále celebritných mužov v kategórii do 75 kg. Levente Kiss a jeho presnosť mu pomohla poraziť Emanuela Micana po štyroch intenzívnych kolách. Keďže domáce publikum povzbudzovalo Kissa, aj atmosféra prispela k jeho ťažko získanému bodovému víťazstvu. A nakoniec maďarský spevák Bence Brasch získal tesné bodové víťazstvo nad slovenským influencerom Jeseterom. Benceova vytrvalosť a húževnatosť z neho urobili prvého semifinalistu vo svojej divízii, čím zavŕšil elektrizujúcu noc boxu.

Hell Boxing Kings

Pripojte sa k živému prenosu YouTube o 19:00

Večer sľubuje vynikajúce výkony boxerov aj celebrít s očakávanými zápasmi. Medzi ne bude patriť aj ten medzi Slovákomtechnickou precíznosťou az Čiech, ktorý je známy agresívnym a prispôsobivým štýlom. Ďalší medzinárodný stret bude medzi Azerbajdžancomznámym svojimi rýchlymi údermi, proti rumunskémumetodickému a strategickému bojovníkovi. V súboji Maďarska a Slovenska saneúnavná energia a sila, stretnú staktickou zdatnosťou. Obaja bojovníci sa snažia zabezpečiť si miesto v ďalšom kole. Srbský šampiónsa stretne s húževnatým maďarskýmv súboji v ťažkej váhe, počas ktorého to určite poriadne zahrmí. Noc vyvrcholí hlavným podujatím, kde sa stretnú. Bárdosiho pôsobivá kariéra sa stretáva s Borárosovým divokým odhodlaním v historickom strete dvoch elitných bojovníkov. Hell Boxing Kings sa zapísal do histórie tým, že spojil neuveriteľnú zmes skúsených športovcov, influencerov a celebrít. Nenechajte si ujsť príležitosť stať sa svedkom tohto jedinečného turnaja! Vstupenky sú stále k dispozícii

