Hossa a Gáborík prichytení na mieste, kde sa chlapi boja vkročiť!

(Zdroj: Nie rakovina)

(Zdroj: Nie rakovina)

Legendárni hokejisti prelomili mlčanie a prehovorili o tabuizovanej téme zdravia prostaty. Zdravie máme iba jedno, hovoria svorne a vyzývajú mužov, aby absolvovali preventívnu prehliadku u urológa. Realita je totiž alarmujúca: rakovina prostaty patrí k najčastejším onkologickým ochoreniam mužov na Slovensku. Legendárni Mariánovia sa stali tvárami novembrovej kampane pacientskej organizácie NIE RAKOVINE, ktorá dlhodobo upozorňuje na situáciu v onkológii, edukuje a podporuje pacientov s týmto ochorením. Ich hlas je dôležitý, pretože ide o tému, o ktorej väčšina mužov mlčí.

10 dôležitých info pre každého muža

1. Zahoď hanbu! „Áno, viacej ľudí sa hanbí a kvôli tomu sa boja prísť na preventívnu prehliadku. Ale to zdravie máme iba jedno. Takže treba to odhodiť, nebáť sa a prísť,“ vyzýva Marián Hossa.

2. Prekonaj predsudky! „Tiež si myslím, že je to taká trošku tabu a nekomfortná zóna pre mužov, ale radšej prísť raz za rok a nech je všetko v poriadku, ako potom dobiehať a prejsť si oveľa, oveľa horšími vecami, ako je tá prehliadka. Nie je to nič nepríjemné. Absolvovali sme to. A budeme to absolvovať od tej 40-tky pravidelne,“ dodáva Marián Gáborík.

3. Neseď doma a objednaj sa na prevenciu! Na Slovensku je ročne diagnostikovaných viac ako 3000 nových prípadov rakoviny prostaty. Slovenským mužom sa totiž nechce chodiť na preventívne urologické prehliadky. Napríklad v roku 2022 až 89 % mužov neabsolvovalo preventívnu prehliadku u urológa, hoci tieto vyšetrenia sú zväčša nebolestivé a neinvazívne.

4. Z lásky k sebe, z úcty k tvojim najbližším. „Ja viem, že prostata či semenníky nie sú bežnou témou, že muži sú na akékoľvek zmienky o svojom mužstve hákliví a starostlivosť o vlastné zdravie nie je na programe dňa, pokým nás nič nebolí... Ale treba si uvedomiť, že tu nejde len o nás! Ak si rakovina vyberie práve nás, nie je to len náš problém, naše trápenie, ale trápenie spôsobíme všetkým okolo nás, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás,“ hovorí spolu zakladateľ NIE RAKOVINE, moderátor Patrik Herman.

5. Už žiadne výhovorky. Na prehliadku, ktorá zachraňuje životy, nie je potrebný ani výmenný lístok. Mali by ju absolvovať muži od 40-tky, raz za 3 roky alebo častejšie, ak sa v ich prvostupňovom mužskom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty (za 10% prípadov totiž môže genetika.) A všetci muži nad 50 rokov bez pardónu, raz za 3 roky štandardne, pokiaľ inak neurčí lekár.

6. Všímaj si príznaky. Rakovina prostaty je v raných štádiách bez príznakov, neskôr sa objavia problémy s močením a bolesti spôsobené zväčšením prostaty. Varovnými signálmi sú aj slabý prúd moču, časté nočné močenie, či bolesti pri ejakulácii. Čakať na prvé príznaky sa však nevypláca, nakoľko vtedy je už nádor v pokročilejšom štádiu. Hlavný odborník MZ SR pre urológiu, MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU hovorí: „Dokážeme odhaliť toto ochorenie v štádiu, keď ešte človek nemá žiadne konkrétne problémy, či príznaky.“

7. Čo je to skríning? Významným krokom prevencie by bolo zavedenie štátom riadeného a vyhodnocovaného skríningu rakoviny prostaty. Pilot skríningu sa pripravuje na spustenie v roku 2025 u najrizikovejšej vekovej skupiny mužov, to jest vo veku nad 50 rokov.

8. Marián Gáborík + Marián Hossa berú prevenciu ako samozrejmosť. „Chlapci sú vzorní pacienti. Z čias, keď hrávali profesionálne hokej v NHL, videli na vlastné oči, aká dôležitá je starostlivosť o svoje zdravie a to si priniesli aj na Slovensko. Veľmi dbajú o svoje zdravie, a nielen o zdravie svoje, ale aj svojich príbuzných. To znamená, že na preventívne prehliadky nechodia len oni, ale aj ich súrodenci a rodičia,čo je veľmi dôležité,“ vysvetľuje urológ a onko urológ MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH, ktorému sa zverili do rúk.

(Zdroj: Nie rakovina)

9. Nie, rakovina prostaty nie je len o starších mužoch. „V mojej praxi mám najmladšieho muža, ktorý má 44 rokov a rakovinu prostaty,“ hovorí MUDr. Sokol na margo mýtusu, že ochorenie sa týka iba starších mužov.

10. Čím skôr, tým lepšie! „Čím skôr zdiagnostikujeme rakovinu v čím včasnejšom štádiu tým lepšie vieme pacienta nie liečiť, ale vyliečiť. To je obrovský rozdiel - liečiť a vyliečiť. My dokážeme v súčasnosti viac ako 80 % mužov, ktorým diagnostikujeme rakovinu prostaty, vyliečiť. To sú práve tí muži, ktorí prišli buď na preventívnu urologickú prehliadku a prišli sme im na rakovinu prostaty v bezpríznakovom štádiu, alebo muži, ktorí majú rakovinu prostaty len na samom začiatku,“ uzatvára MUDr. Sokol.

(Zdroj: Nie rakovina)

- reklamná správa -