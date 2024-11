Novembrové LEGO soboty v PLANEO – zapojte sa do súťaže o veľké stavebnice a zľavy!

LEGO je stavebnica pre všetky vekové kategórie.

Všetky soboty v novembri sú teraz o LEGO! PLANEO prichádza s novembrovou súťažou pre malých i veľkých staviteľov, ktorí sa chcú zapojiť do hry o veľké LEGO stavebnice a získať zľavy na vybrané modely.

Od 9. novembra až do 30. novembra 2024 bude v predajniach PLANEO prebiehať špeciálna akcia s názvom „LEGO soboty“ – a práve počas týchto sobôt máte možnosť vyhrať!

Ako sa zapojiť?

Je to jednoduché! Stačí sa zaregistrovať na odber newslettrov na planeo.sk a sledovať svoju mailovú schránku, kam vám v sobotu príde náhodne vygenerovaný email, ktorý vám prezradí 3 vybrané predajne, kde bude práve v ten deň prebiehať súťaž. V maile nájdete aj kód a potom stačí už len vyraziť do predajne PLANEO. Prvý, kto príde do jednej z týchto troch predajní a povie predajcovi kód, odnesie si veľkú stavebnicu LEGO. Ak nebudete prvý, nezúfajte – každý účastník s kódom získava 10 % zľavu na LEGO produkty v danej predajni.

Pripravte sa na víkend plný LEGO radosti s PLANEO

PLANEO bude mať celkovo 12 výhercov – jedného z každej súťažnej predajne, čo znamená, že každý týždeň sú vaše šance na výhru opäť otvorené. Medzi cenami je populárna séria Lego Technic, ktorá sa sústreďuje na vozidlá. Pre deti je k dispozícii obľúbená staviteľská séria LEGO City alebo všetkými milovaná séria LEGO Disney a mnohé ďalšie. Každá sobota prináša novú šancu získať jednu z týchto jedinečných stavebníc:

LEGO® Icons 10298 Vespa 125 – očarujúca retro ikona v podobe modelu Vespa.

LEGO® Icons 10315 Tichá záhrada – nádherný kúsok pre fanúšikov japonských záhrad.

LEGO® Technic 42141 Závodné auto McLaren Formule 1 – pre milovníkov rýchlosti a špičkovej techniky.

LEGO® Technic 42176 Závodné auto Porsche GT4 e-Performance – dokonalý model pre každého automobilového nadšenca.

LEGO® City 60337 Expresný vláčik – ideálny pre malých staviteľov aj fanúšikov vlakov.

Okrem LEGO sobôt prináša PLANEO počas novembra aj Black Friday zľavy až do výšky 30 %.

