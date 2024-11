Štýlové vianočné stolovanie

Ilustračné foto (Zdroj: XXXLutz)

Vianočné stolovanie v uvoľnenom škandinávskom štýle

Nechajte sa inšpirovať populárnym trendom hygge, ktorý je o dobrej nálade a severskom životnom štýle. Uvoľnená jednoduchosť a decentné prvky v tejto kolekcii Ritzenhoff Breker premenia váš domov na zimnú krajinu zázrakov. Nenápadné, prirodzené farby zvýrazní zelená farba zo sveta prírody, napríklad eukalyptu, borovicových alebo olivových konárov a sušených bobúľ.

Ikonická klasika

Zelená, červená a biela je skratka vianočná klasika. To čo ale so sebou prináša značka Villeroy & Boch s 275-ročnou históriou nie je hocijaká vianočná klasika. Farebné vzory na prémiovom porceláne inšpirované nostalgickými hračkami a samotnými Vianocami je to, čo u vás vytvorí očarujúcu vianočnú atmosféru. Skrátka, kúzlo Vianoc premyslené do detailov.

Elegantný vianočný stôl

Slávnostná elegancia a moderné prestieranie, to je čisto biela kolekcia od Villeroy & Boch. Krásne všestranná a prenechávajúca dostatok priestoru pre individuálne zvýraznenia na vašom stole. Kombinácia bielej klasiky s modernými materiálmi z kolekcie Manufacture Rock v čiernej farbe je to správne pre „wow“ efekt pri Štedrej večeri. Navyše, túto bielu klasiku môžete skombinovať nielen s modernými materiálmi, ale vedľa nešľapnete ani s hravými farebnými vzormi od Villeroy & Boch.

Hravé vianočné stolovanie X-Mas

Obľúbené vianočné motívy ako luskáčik, darčeky, snehové vločky na bielom porceláne, sú dozaista správnou voľbou pre vianočné stolovanie. Vianočná klasika značky X-Mas od XXXLutz upúta svojou hravosťou a dotvorí tu správnu vianočnú atmosféru, či už si ju vyberiete v bielom alebo červenom prevedení.

Rekapitulácia, na čo nezabudnúť pri dekorovaní vianočného stolovania

Taniere, príbor a poháre

Výber vhodného jedálenského servisu je kľúčovým prvkom výzdoby vianočného stolovania, pretože je takmer stále v strede pozornosti. Či už si vyberiete ikonickú klasiku, elegantný alebo uvoľnený škandinávsky štýl, vzhľad pohárov by mal ladiť s celkovým vianočným dekorom stola. Sklenené poháre sú elegantné a vhodné pre formálne stolovanie, naopak šálky s vianočným motívom sú vhodným doplnkom napríklad pri raňajkách alebo pozeraní rozprávok s rodinou.

Tipy:

Sada pohárov z krištáľového skla s vianočným dekorom Villeroy & Boch, 27,99 EUR v XXXLutz

Hrnček na kávu z bieleho porcelánu s vianočným motívom Villeroy & Boch, 28,99 EUR v XXXLutz

Svietniky, sviečky a ozdoby

Svietniky a sviečky sú neodmysliteľnou súčasťou vianočného stolovania. Krásne dekoratívne svietniky alebo sviečky s vianočným motívom môžu vytvoriť útulnú atmosféru a pridať stolu na elegancii. Vianočné ozdoby sú zase skvelým spôsobom ako dotvoriť stolovaniu vianočnú atmosféru.

Tipy:

Stojan na sviečku, 19,99 EUR v XXXLutz

X-Mas dekoračná hviezda 8,99 EUR v XXXLutz

Stolový obrus a servítky

Základom každého vianočného stolovania je obrus alebo niekedy postačí aj dobre zvolené a nadčasové prestieranie. Ďalším dôležitým prvkom, na ktorý netreba zabúdať, sú servítky. Môžete si vybrať krásne, vianočne zdobené servítky, ktoré dodajú stolu šmrnc.

Tipy:

Úzky obrus v rozmere 32/96 cm Villeroy & Boch, 34,90 EUR v XXXLutz

Podložka pod tanier v bielom a červenom prevedení Villeroy & Boch, 12,49 EUR v XXXLutz

Servítky s vianočným motívom 20 ks Villeroy & Boch, 5,49 EUR v XXXLutz

Kúzelné Vianoce s bohatou ponukou v XXXLutz

