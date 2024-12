Poslanci dnes opäť zasadali! Rokovanie začali novelou o EIA: Ako to bude s prídavkom na dieťa?

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vetovanú úpravu schválila NR SR v septembri. Mala zefektívniť procesy súvisiace s hodnotením vplyvov na životné prostredie. Hlava štátu okrem iného v novele namietala definíciu dotknutej obce.

Prídavok na dieťa pre jednorodičovské rodiny sa nezvýši

Prídavok na dieťa pre jednorodičovské domácnosti sa nezvýši zo súčasných 60 eur na 90 eur mesačne. Návrh novely zákona o prídavku na dieťa poslankyne Národnej rady (NR) SR Martiny Bajo Holečkovej (nezaradená) zákonodarcovia v stredu neposunuli do druhého čítania. "Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sú jednorodičovské domácnosti v Slovenskej republike jednou z najviac ohrozených skupín chudobou. Tieto rodiny často čelia vyšším nákladom na zabezpečenie základných potrieb detí, a to pri nižšom príjme, keďže jediný zodpovedný rodič musí plniť rolu živiteľa a rodiča zároveň," uviedla predkladateľka.

Zvýšenie prídavkov na dieťa pre jednorodičovské domácnosti o 50 %, čiže zo súčasných 60 eur na 90 eur mesačne na dieťa, podľa nej predstavuje konkrétny krok k zmierneniu finančnej záťaže týchto rodín. Podotkla, že toto opatrenie je najčastejšie využívaným spôsobom pomoci jednorodičovský domácnostiam v krajinách EÚ. Táto novela mala podľa poslankyne zlepšiť prístup jednorodičovských domácností k potrebným službám. "Vyššie prídavky môžu pomôcť pokryť náklady spojené s rôznymi potrebami detí, ako sú školské pomôcky, mimoškolské aktivity, zdravotná starostlivosť a ďalšie dôležité výdavky, ktoré sú častokrát finančne náročné," objasnila.

Poslanci v stredu odmietli aj návrh súvisiaceho uznesenia predloženého Bajo Holečkovou. Chcela ním zaviazať vládu, aby do konca tohto roka predstavila opatrenia, ktorými v roku 2025 pomôže skupinám najviac ohrozeným chudobou, teda jednorodičovským domácnostiam a rodinám s viacerými deťmi.

Plénum odmietlo uznesenia o zdravotníctve z dielne hnutia Slovensko

Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu odmietlo dva návrhy uznesení o zdravotníctve z dielne opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Prvý sa týkal zavedenia maximálnych čakacích lehôt na operácie. Druhý hovoril o centrálnom systéme elektronického objednávania pacientov. Prvým uznesením malo plénum zaviazať ministerstvo zdravotníctva predložiť správu o stave pripravenosti zavedenia maximálnych čakacích lehôt na operácie pri vybraných typoch diagnóz. Tie sa mali zaviesť od začiatku tohto roka. Rezort navrhol posun účinnosti od roku 2025.

V druhom uznesení predkladatelia navrhovali, aby rezort predložil do parlamentu správu o stave pripravenosti systému elektronického objednávania pacientov. Poukázali pritom na odsúvanie zavedenia, a to aj napriek pripravenosti systémov. "Manažment pacienta je v podmienkach SR stále na veľmi nízkej úrovni. Spolu s mimoriadnou administratívnou záťažou lekárov ide o jedny z najvypuklejších problémov slovenského zdravotníctva," dodali.

Vymedzené potraviny pre celiatikov nebudú zaradené do zníženej sadzby DPH

Vymedzené potraviny pre celiatikov nebudú mať zníženú 5 % sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Návrh opozičných poslancov Oskara Dvořáka, Veroniky Veslárovej (obaja PS) a Martiny Bajo Holečkovej (nezaradená) Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania. "Navrhovaná zmena má za cieľ uľahčiť pacientom s celiakiou prístup k cenovo dostupnejším bezlepkovým potravinám a surovinám. Cena týchto potravín a surovín je totiž na úrovni dvojnásobku až trojnásobku v porovnaní s cenou bežnej múky či pečiva. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že s účinnosťou od 1. októbra 2024 štát uhrádza na lekársky predpis pacientom s diagnostikovanou celiakiou bezlepkové suroviny vo väčšom množstve, ale na úkor množstva bezlepkových hotových potravín," vysvetlili predkladatelia.

Upravená klasifikácia bezlepkových potravín a alternatívnych múk by podľa poslancov prispela k zvýšeniu ich dostupnosti, čo by malo pozitívny sociálny vplyv najmä na ľudí s celiakiou a inými formami intolerancie na lepok. Tento krok by zároveň prispel k zlepšeniu zdravotných podmienok a rozšíreniu možností stravovania pre osoby so špecifickými potrebami.

Okruh ŤZP osôb s nárokom na príspevok na auto sa nerozšíri

Okruh osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorým sa poskytuje príspevok na kúpu motorového vozidla, sa nerozšíri o osoby prijímajúce sociálne služby v rehabilitačnom stredisku. Návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP z dielne nezaradenej poslankyne Národnej rady (NR) SR Martiny Bajo Holečkovej zákonodarcovia v stredu neposunuli do druhého čítania. "Cieľom predloženej novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je umožniť poberanie peňažného príspevku na kúpu motorového vozidla aj pri preprave do rehabilitačného strediska za splnenia ostatných zákonných kritérií," spresnila predkladateľka.

Podľa platného zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP sa peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla poskytuje fyzickej osobe, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Takýto príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo ktorej sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo navštevuje školu, resp. preukáže, že bude navštevovať školu. Medzi zadefinovanými subjektmi však podľa poslankyne absentuje rehabilitačné stredisko.

Poslanci odmietli opozičné uznesenia k cenám potravín aj cenám energií

Národná rada (NR) SR nepožiada vládu o prijatie krokov, ktoré by zabezpečili v roku 2025 nižšie ceny potravín v porovnaní s októbrom 2024. Poslanci v stredu odmietli návrh uznesenia k cenám potravín opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Predkladatelia v uznesení poukázali na priepastné rozdiely v cenách rovnakých potravín v tom istom obchodnom reťazci, predávaných v rovnakom čase v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Zároveň pripomenuli predvolebné sľuby členov vládnej koalície o znížení cien potravín.

"Vláda situáciu s vysokými cenami potravín rieši najmenej inovatívnym spôsobom, ktorý navyše bez súčinnosti ďalších aktérov ani nedokáže dostatočne skontrolovať a dohliadnuť, či priniesla želaný efekt. Ide o zníženie 10 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny na 5 %," upozornili predkladatelia v dôvodovej správe. Ide podľa nich o legitímne opatrenie, ktoré však samo o sebe negarantuje, že ceny potravín skutočne klesnú. Parlament pri stredajšom hlasovaní odmietol aj podobné uznesenie k cenám energií. Opoziční poslanci ním chceli vyzvať vládu na prijatie opatrení, vďaka ktorým by v ďalšom roku klesli ceny energií, a predloženie správy o týchto opatreniach.

Zníženie DPH na vajcia neposunuli poslanci do druhého čítania

Vajcia sa nezaradia medzi základné potraviny, na ktoré sa uplatňuje znížená daň z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni 5 %. Naďalej tak zostanú v základnej 23 % sadzbe. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o DPH z dielne skupiny opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. "Vajcia sa bezargumentačne zaraďujú medzi základné potraviny, ktoré spotrebitelia konzumujú každý deň. Vajcia sú potravinou, ktorá významne prispieva k výžive a zdravému stravovaniu obyvateľstva, pričom ich vysoká spotreba odôvodňuje tento krok ako opatrenie na ochranu sociálnych a výživových štandardov obyvateľstva," argumentovali predkladatelia.

Zníženie DPH na vajcia by bolo podľa nich zároveň pozitívnym krokom na ceste k lacnejším potravinám pre občanov, ktoré boli vládnou koalíciou sľubované pred voľbami v roku 2023. "Je preto na mieste, aby boli zaradené do zoznamu potravín so zníženou sadzbou DPH. Týmto krokom sa podporujú spotrebitelia, ktorí čelia výraznému nárastu cien základných potravín v dôsledku konsolidácie, inflácie, rastúcich cien energií a krmív," dodali predkladatelia.

Neprijali uznesenie k zmieru medzi rezortom vnútra a A. Babišom

Poslanci Národnej rady (NR) SR neprijali uznesenie k súdnemu zmieru medzi Andrejom Babišom a ministerstvom vnútra v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti. Urobili tak v stredajšom hlasovaní. Návrh je z dielne skupiny opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Plénum NR SR malo uznesením požiadať šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) o predloženie nezávislých externých právnych analýz, na základe ktorých k uzavretiu zmieru rezort pristúpil. "Tieto právne analýzy žiadame zverejniť, pretože z informácií Ústavu pamäti národa vieme, že Babiš bol spolupracovníkom ŠTB," skonštatovali predkladatelia.

Zrušenie dvoch dní pracovného pokoja

Poslanci Národnej rady (NR) SR nesúhlasia so zrušením dvoch dní pracovného pokoja, a to 6. januára a 1. mája. Navrhoval to opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú parlament v stredu neposunul do druhého čítania.Dni pracovného pokoja znamenajú podľa predkladateľa pre zamestnávateľov náklady napriek tomu, že zamestnanec nepracuje a dodatočné náklady v prípade, že v daný deň svoju prácu vykonáva. "Pre zamestnávateľa to znamená vyplácať za tento deň plnú mzdu spolu so mzdovým zvýhodnením vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni," priblížil Viskupič v predloženom materiáli.

Zvýšené mzdové náklady na zamestnancov sa tak podľa neho môžu premietnuť do vyšších cien produktov a služieb, prípadne do zníženia či nezvyšovania miezd zamestnancov. Dni pracovného pokoja sú spolu so stravnými poukážkami, rekreačnými a ďalšími poukazmi jednou z príčin nominálne nízkych miezd v slovenskej ekonomike v porovnaní s inými štátmi v rámci Európskej únie, doplnil opozičný poslanec.

"Ďalším dôvodom, pre ktorý rušíme práve tieto dva sviatky, je, že tieto dva sviatky sú súčasťou zoskupenia niektorých krátko po sebe idúcich dní pracovného pokoja, čím sa trochu devalvuje ich oddychový aspekt. Na prelome decembra a januára je dnes päť dní pracovného pokoja, počas ktorých si zamestnanci môžu oddýchnuť a na 1. máj tesne nadväzuje 8. máj a navyše 1. máj je blízko k veľkonočným sviatkom," vysvetlil poslanec v dôvodovej správe.

Návrh na zrušenie transakčnej dane neposunuli poslanci do 2. čítania

Novozavedená transakčná daň sa nebude rušiť. Navrhoval to poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič v novele zákona o dani z finančných transakcií, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania. Dôvodom na jej zrušenie je podľa predkladateľa zásadný škodlivý vplyv na slovenské podnikateľské prostredie. Nesplní podľa neho účel, pre ktorý ju vláda zaviedla a postihne najmä malé firmy. "Maximálna výška faktúry, ktorú postihnú tým najvyšším poplatkom 40 eur, je 10.000 eur. Každá vyššia faktúra je za rovnakých 40 eur," upozornil.

Zároveň podľa neho transakčná daň zásadne viac postihuje dlhšie výrobné reťazce na Slovensku. "Postihuje presne to, čo potrebujeme, aby sa chlieb piekol na Slovensku, zo slovenskej múky, zo slovenského obilia, so slovenským droždím. Čím viac sa toho vyrobí na Slovensku, tým viac sa produkt predraží. Vo výsledku sa predajca rozhodne kúpiť chlieb z Poľska a podporí tým konkurenciu z iných krajín," argumentoval Viskupič. Upozornil, že daň prinesie firmám zvýšené náklady, ktoré sa premietnu do spotrebiteľských cien, čo zníži konkurencieschopnosť spoločností na Slovensku. "Existuje vysoké dôvodné podozrenie, že táto daň je v rozpore s právom Európskej únie, čo sa týka voľného pohybu kapitálu, podpory podnikania a diskriminácie zahraničných bánk," doplnil v dôvodovej správe.

Parlament odmietol opozičné uznesenie k spolupráci v oblasti bezpečnosti

Národná rada (NR) SR v stredajšom hlasovaní odmietla uznesenie z dielne skupiny opozičných poslancov za PS, SaS a KDH. Plénum ním malo vyzvať vládu, aby sa zdržala uzatvárania zmlúv o spolupráci v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré by umožňovali ozbrojeným zložkám štátov mimo členských štátov EÚ a NATO pôsobiť na území SR. Predkladatelia tvrdili, že hrozbu v tomto smere predstavuje Ruská federácia aj Čínska ľudová republika.

"SR je už teraz cieľom vplyvových operácií a snáh Ruskej federácie o zasahovanie do našich vnútroštátnych záležitostí. So znepokojením tak vnímame nielen hrozbu, ktorú predstavuje Ruská federácia, ale takisto evidujeme snahy Čínskej ľudovej republiky o ekonomický vplyv a bezpečnostnú kontrolu v členských štátoch Európskej únie a NATO," skonštatovali. Predkladatelia dané snahy označili ako rozporné s existenčnými záujmami SR, EÚ a NATO.