Hokejisti Gáborík a Hossa: „Chlapi, zahoďte strach aj hanblivosť, nestojí to za to!“

Legendárni Mariánovia sa stali tvárami novembrovej kampane pacientskej organizácie NIE RAKOVINE, ktorá dlhodobo upozorňuje na situáciu v onkológii, edukuje a podporuje pacientov s týmto ochorením. Ich hlas je dôležitý, pretože ide o tému, o ktorej väčšina mužov mlčí. Čo by im odkázali? „Áno, viacej ľudí sa hanbí a kvôli tomu sa boja prísť na preventívnu prehliadku. Ale to zdravie máme iba jedno. Takže treba to odhodiť, nebáť sa a prísť,“ vyzýva Marián Hossa. „Tiež si myslím, že je to taká trošku tabu a nekomfortná zóna pre mužov, ale radšej prísť raz za rok a nech je všetko v poriadku, ako potom dobiehať a prejsť si oveľa, oveľa horšími vecami, ako je tá prehliadka. Nie je to nič nepríjemné. Absolvovali sme to. A budeme to absolvovať od tej 40-tky pravidelne,“ dodáva Marián Gáborík.

K urológovi? Ani za svet!

Na Slovensku je ročne diagnostikovaných viac ako 3000 nových prípadov rakoviny prostaty. Podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny /IARC/ v početnosti výskytu už predstihla všetky onkologické diagnózy v našej krajine. Prečo je to tak? Odpoveď nie je až taká zložitá. Slovenským mužom sa nechce chodiť na preventívne urologické prehliadky. Napríklad v roku 2022 až 89 % mužov neabsolvovalo preventívnu prehliadku u urológa, hoci tieto vyšetrenia sú zväčša nebolestivé a neinvazívne. Pár sekundové vyšetrenie sprevádzajú mnohé mýty a polopravdy a u nás sa akosi traduje, že predsa chlapi k urológovi nechodia… „Ja viem, že prostata či semenníky nie sú bežnou témou, že muži sú na akékoľvek zmienky o svojom mužstve hákliví a starostlivosť o vlastné zdravie nie je na programe dňa, pokým nás nič nebolí... Ale treba si uvedomiť, že tu nejde len o nás! Ak si rakovina vyberie práve nás, nie je to len náš problém, naše trápenie, ale trápenie spôsobíme všetkým okolo nás, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás,“ hovorí spolu zakladateľ NIE RAKOVINE, moderátor Patrik Herman. Práve v novembri, ktorý je vo svete známy ako MOVEMBER, mesiac boja proti rakovine u mužov, ho môžete stretnúť po celom Slovensku, kde so svojimi kolegami z NIE RAKOVINE šíri dôležitú osvetu.

Prevencia je nevyhnutnosť

Na prehliadku, ktorá zachraňuje životy, nie je potrebný ani výmenný lístok. Mali by ju absolvovať muži od 40-tky, raz za 3 roky alebo častejšie, ak sa v ich prvostupňovom mužskom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty (za 10% prípadov totiž môže genetika.) A všetci muži nad 50 rokov bez pardónu, raz za 3 roky štandardne, pokiaľ inak neurčí lekár.

Rakovina prostaty je v raných štádiách bez príznakov, neskôr sa objavia problémy s močením a bolesti spôsobené zväčšením prostaty. Varovnými signálmi sú aj slabý prúd moču, časté nočné močenie, či bolesti pri ejakulácii. Čakať na prvé príznaky sa však nevypláca, nakoľko vtedy je už nádor v pokročilejšom štádiu. Významným krokom prevencie by bolo zavedenie štátom riadeného a vyhodnocovaného skríningu rakoviny prostaty. Pilot skríningu sa pripravuje na spustenie v roku 2025 u najrizikovejšej vekovej skupiny mužov, to jest vo veku nad 50 rokov.

Liečiť a VYLIEČIŤ je obrovský rozdiel

Marián Gáborík aj Marián Hossa majú „iba“ po štyridsiatke a urologickú prevenciu berú ako samozrejmú vec. „Chlapci sú vzorní pacienti. Z čias, keď hrávali profesionálne hokej v NHL, videli na vlastné oči, aká dôležitá je starostlivosť o svoje zdravie a to si priniesli aj na Slovensko. Veľmi dbajú o svoje zdravie, a nielen o zdravie svoje, ale aj svojich príbuzných. To znamená, že na preventívne prehliadky nechodia len oni, ale aj ich súrodenci a rodičia,čo je veľmi dôležité,“ vysvetľuje urológ a onko urológ MUDr. Roman SOKOL, PhD., MPH, ktorému sa zverili do rúk. „V mojej praxi mám najmladšieho muža, ktorý má 44 rokov a rakovinu prostaty,“ hovorí na margo mýtusu, že ochorenie sa týka iba starších mužov. „Čím skôr zdiagnostikujeme rakovinu v čím včasnejšom štádiu tým lepšie vieme pacienta nie liečiť, ale vyliečiť. To je obrovský rozdiel - liečiť a vyliečiť. My dokážeme v súčasnosti viac ako 80 % mužov, ktorým diagnostikujeme rakovinu prostaty, vyliečiť. To sú práve tí muži, ktorí prišli buď na preventívnu urologickú prehliadku a prišli sme im na rakovinu prostaty v bezpríznakovom štádiu, alebo muži, ktorí majú rakovinu prostaty len na samom začiatku.“

