Krásy Slovenska aj silný ľudský príbeh. Prichádza film VIA SLOVAKIA

(Zdroj: VIA SLOVAKIA)

Dokumentárny film Via Slovakia rozpráva príbeh neobyčajného turistu Slavomíra Duchoviča a jeho putovania po hraniciach Slovenska. Do slovenských kín prichádza VIA SLOVAKIA 14. novembra, film prináša distribučná spoločnosť Filmtopia.

Zišiel z cesty, aby si vytvoril novú. Hlavný hrdina filmu Slavomír Duchovič prešiel počas 82 dní najdlhšiu turistickú trasu u nás, vyše 1870 km po hraniciach Slovenska. Počas svojho putovania objavuje poklady slovenskej prírody a kultúry, ukazuje krásy a adrenalínové atrakcie, ktoré táto oblasť ponúka. Aj vďaka kamere Tomáša Bartaloša, ktorý je sám nadšeným turistom, je film Via Slovakia naozaj silným vizuálnym zážitkom pre každého milovníka prírody a adrenalínu. Via Slovakia však nie je iba obyčajným dobrodružným filmom.

,,Turistike som sa začal venovať po skončení protidrogového liečenia, keď som sa snažil nájsť sám seba. Nevedel som, čo je svet, čo je život, lebo som svoj život zasvätil práci a potom neskôr aj drogám,‘‘ hovorí s otvorenosťou, ktorá je pre neho charakteristická, Slavo Duchovič.

Práve vďaka novo objavenej vášni pre turistiku sa Slavo Duchovič rozhodol vytvoriť projekt Via Slovakia – najdlhšiu turistickú magistrálu na Slovensku. Keď sa o jeho príbehu dopočul Víťazoslav Chrappa, ktorý je známy predovšetkým ako športový moderátor a hudobník, rozhodol sa Slavov príbeh sfilmovať.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: VIA SLOVAKIA)

,,Film Via Slovakia ukazuje, ako sa dá z ťažkej životnej situácie dostať aj prostredníctvom pohybu a prírody. Chceli sme ukázať, že vždy je cesta von, a toto je jedna z tých najlepších,‘‘ hovorí Víťazoslav Chrappa.

Slavo zažíva na ceste krízy, napriek tomu sa mu vždy podarí postaviť sa znova na nohy a pokračovať ďalej. Štáb, ktorý pozostával iba z režiséra a kameramana, navštívil spoločne so Slavom množstvo zaujímavých miest a atrakcií. Súčasťou cesty bol aj zoskok padákom, či výstup na Gerlachovský štít. Filmáro však navštívili aj menej známe miesta, ako je hrad Šomoška, región Tokaj či Poloniny.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: VIA SLOVAKIA)

,,Najväčšia výzva pre mňa bola ísť po prvýkrát v živote naozaj sám, bez sprievodu. To je asi najťažšie pre každého človeka – keď je sám, opustený, a nemá sa s kým podeliť so svojimi starosťami a bolesťami, ale ani s radostnými situáciami. Bol to pre mňa extrém, ale dalo mi to strašne veľa,‘‘ spomína na najťažšie momenty cesty Slavo.

Via Slovakia je Chrappovým filmový debutom, hoci réžiu si už vyskúšal v publicistických reláciách Stvorení pre šport, Daj si šport či Sila pohybu. So svojou kapelou Červený Bicykel naspieval zároveň titulnú pieseň k filmu s názvom Pútnik.

Do kín prichádza Via Slovakia 14. novembra, po premiére na Art Filme v Košiciach a uvedení na festivale Pocity v Prešove a tiež na viacerých outdoorových festivaloch, medzi iným na festivale Horomil Považská Bystrica a Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade.

-reklamná správa-