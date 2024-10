Absolútne štýlovú jeseň si v HalfPrice doprajete s akýmkoľvek budgetom

(Zdroj: HalfPrice )

Influencerka Veronika Švantnerová @veuka to s jesennými outfitmi vie! To, čo dokáže so 100 a 200 € budgetom v HalfPrice nám ukázala priamo vo zvolenskej predajni. Inšpirujte sa tým, čo očarilo ju, alebo povoľte uzdu svojej fantázii a choďte si zašantiť do predajne so značkovou módou za super ceny!

Milujete vzrušenie z objavovania jedinečných pokladov známych svetových značiek? V každej z 5 slovenských predajní HalfPrice ho pocítite v plnej sile! Ponuka kvalitných kúskov zo sortimentu oblečenia, obuvi pre ženy, deti i mužov, bytových doplnkov, športových potrieb, batožiny, hračiek či drobností pre domácich miláčikov je v obrovských predajniach plných nečakaných módnych prekvapení rovnako rozmanitá ako vkus zákazníkov HalfPrice.

Garantujeme vám maximálny zážitok z módneho lovu bez ohľadu na váš štýl a rozpočet. Zo sortimentu, ktorý zahŕňa tisíce svetových módnych značiek si vyberie každý presne to, čo mu bude vyhovovať. HalfPrice jednoducho má niečo pre každého!

Ako sa na jeseň obliekla Veronika?

Predstavte si, že máte limit 100 € alebo 200 € na to, aby ste si vylepšili svoj jesenný šatník. Po akých kúskoch by ste siahli? Šli by ste na istotu a ako najdrahšiu položku by ste si zafinancovali kvalitný značkový kabát tak, ako to urobila influencerka Veronika Švantnerová?

Pozrite si na jej instagramovom profile ten skvostný cyklámenovým kabátik, ku ktorému sa dokázala do 200 € doladiť celá. Možno vás jej výber navnadí aj na iné parádne veci značky ANNE KLEIN, obzvlášť, keď zbadáte cenovku tohto neprehliadnuteľného klenotu. Veronika za kabát, ktorý vynosí niekoľko sezón a zaručene v ňom zažiari všade kde sa pohne zaplatila len 109,99 €.

Volila k nemu jednoduché, no o to rafinovanejšie kožené čižmy, ktoré jej siahajú povyše kolien a zaplatila za nich len 39,99 €. Verili by ste? Rovnakých, necelých 40 € ju vyšli aj šaty svetoznámej značky ABERCROMBIE & FITCH. Veronika outfit vyskladala tak, aby sa jej hodil na príjemné jesenné večery v meste: „Čierne vysoké kožené čižmy v spojení s čiernymi minišatami a extravagantným ružovým kabátom sú pre mňa ideálny outfit na večer niekde von do mesta.“

V outfite za 100 € sa držala starého dobrého konzervatívneho – no nesmrteľného „komba“ – jeansov, tenisiek a pásikavého svetra. Je úplne jedno, ktorý je rok a aká sezóna – pásiky - vždy v iných kombináciách farieb a variáciách strihov, nevychádzajú z módy nikdy. Veronika volila „kaviarenskú klasiku“ s véčkovým výstrihom na zips, ktorej kraľuje výraznejší golier. Pulóvrik je taký univerzálny, že nespraví hanbu pod elegantným kabátom ani pod športovou vestou. Podarilo sa jej ho nájsť za príjemných 34,99 € a radosť jej bude robiť až do jari. Skombinovala ho s jemne do zvona rozšírenými jeansami svetoznámej značky SUPERDRY STUDIOS a zaplatila za nich neuveriteľných 24, 99 €. Celkový outfit do práce aj na večernú prechádzku doplnila kabelkou POLO CLUB za 24, 99 € a pohodlie si bude vychutnávať v teniskách podľa najnovších trendov od značky Jenny Fairy, ktoré ju stáli necelých 14 €! Svoju voľbu vystihla jednoducho: „Športová elegancia je vhodná na každodenné nosenie, trendy pásikavý svetrík s veľkým golierom a modré rifle sú podľa mňa kombináciou, ktorá nesmie chýbať v šatníku žiadnej ženy.“ Máte aj vy vo svojom jesennom a zimnom výbere svoj obľúbený pásikavý pulóver alebo sveter? Ak nie, je načase napraviť to!

Inšpirujte sa!

Outfit do 100 €:

- jeansy SUPERDRY STUDIOS, cena 24,99€

- tenisky JENNY FAIRY, cena 13,99€

- pulóvrik ORSAY, cena 34,99€

- kabelka POLO CLUB, cena 25,99€

Outfit do 200 €:

- čižmy JENNY FAIRY, cena 39,99€

- šaty ABERCROMBIE & FITCH, cena 39.99€

- kabát ANNE KLEIN, cena 109,99€

HalfPrice sa trafí do vkusu každému

Príďte si aj vy nájsť do ktorejkoľvek zo slovenských predajní HalfPrice neprehliadnuteľné značkové kúsky. Cien, ktoré by vás boleli sa naozaj báť nemusíte. V sortimente obľúbenej predajne HalfPrice si svoj poklad renomovanej značky nájde ktokoľvek s rôznym budgetom. Všetko, po čom vám vaša módna duša zapiští nájdete aj túto jeseň v predajniach HalfPrice.

