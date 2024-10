Klasická omša v spojení ohnivého a vášnivého argentínskeho tanga

(Zdroj: Misa a Buenos Aires)

Skladba zvaná aj Misatango vychádza z tradičného omšového ordinária, na aké sme po stáročia zvyknutí: omša pozostáva z klasických liturgických častí Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei, ale zároveň je významne inšpirovaná tradičným tangom typickým pre skladateľovu rodnú Argentínu, čo dodáva jej vyzneniu jedinečný ráz. Korene tanga majú dávny pôvod ešte v juhozápadnej Afrike a do Južnej Ameriky ho ešte v 17. a 18. storočí pôvodne priniesli ľudia, ktorí sem boli predávaní ako otroci. Postupom času sa tu s touto hudbou poprepájali prvky hudby a tanca z Európy, najmä Talianska, Španielska a Portugalska, ako aj od pôvodných domorodých obyvateľov, a to predovšetkým v sociálne slabších štvrtiach Buenos Aires a Montevidea. Podoba tanga, akú poznáme dnes, sa vyvinula okolo roku 1880 v tanečných sálach a čiastočne aj v nevestincoch v Buenos Aires, kde spočiatku nadobudla neslávnu povesť neotesaného a spoločensky znepokojujúceho sugestívneho prejavu nižších vrstiev.

(Zdroj: Misa a Buenos Aires)

Začiatkom 20. storočia sa však tango stalo spoločensky prijateľné a do vypuknutia prvej svetovej vojny vyvolalo ošiaľ v európskych kruhoch vyššej triedy. Prvá hudba od známych skladateľov inšpirovaná tangom sa objavila okolo roku 1910 a počnúc 50. rokmi začali skladatelia a tanečníci tanga experimentovať s novými štýlmi, harmonickými postupmi a inštrumentáciou. Najvýznamnejším spomedzi nich bol Astor Piazzolla, ktorý ho v podobe tzv. tango nuevo povýšil z klasickej tanečnej hudby na repertoár koncertných pódií a uplatňovaním súčasných kompozičných foriem prispel k vzniku nového, jedinečného a mimoriadne komplexného hudobného artificiálneho žánru, čím povzbudil k tvorbe inšpirovanej tangom aj ďalších skladateľov. Aj Martín Palmeri v Misatango demonštruje pôsobivý talent integrovať do svojej tvorby harmónie, synkopické rytmy a celkovo štylistické črty tanga, a tým jej dodáva nevšednú príťažlivosť a jedinečnosť. „Dielo som skomponoval so zámerom ponúknuť mojim zborom hudbu, ktorá by nám mohla priblížiť štýl repertoáru tanga. Pretože práve pri práci s mojimi zbormi som skutočne zistil, aká náročná a zložitá je interpretácia tradičného tanga v podaní zborov. Skladba je teda poctou zborom, tangu a zároveň i jeho tvorcom...“ Skladba je určená pre sólový ženský hlas, miešaný zbor, pôsobivý inštrumentálny sprievod zahŕňa pre tango príznačný nástroj – bandoneón resp. akordeón – sláčikové kvinteto a klavír.

(Zdroj: Misa a Buenos Aires)

Na koncerte budú spoluúčinkovať vynikajúci hudobníci – klaviristka Andrea Bálešová, akordeonistka Kamilė Mochnacký Čekauskaitė, The Ladies & Gentlemen Ensemble a ako sólistka sa predstaví Mária Štúrová. Misa a Buenos Aires zaznela v premiére v podaní Orquesta Sinfónica de Cuba v roku 1996 a bola pomerne neznáma až do roku 2013, kedy ju uviedli v Ríme v kostole svätého Ignáca z Loyoly počas Medzinárodného festivalu hudby a sakrálneho umenia vo Vatikáne. Organizátori ju vtedy zvolili na počesť bývalého kardinála z Buenos Aires, Jorgeho Maria Bergoglia, ktorý sa v roku 2013 stal pápežom Františkom. Rozhodne preto nepremeškajte jej uvedenie v Bratislave a nechajte sa unášať nevšedným a poslucháčsky mimoriadne príťažlivým prepojením tradičnej omše s temperamentným, sugestívnym argentínskym tangom.

