Spoločnosť Fpt Slovakia má ambíciu zdvojnásobiť počet svojich zamestnancov. Ako uviedol konateľ spoločnosti Coi Tran, radi by zvýšili počet svojich zamestnancov na tisíc, z aktuálnych necelých piatich stoviek. Zdôraznil, že nechcú zvyšovať len počet zamestnancov, ale aj kvalitu a udržateľnosť svojich služieb. Sústrediť by sa chceli napríklad aj na oblasť automobility a výroby. Spoločnosť tento rok oslavuje svoje desiate narodeniny, Coi Tran by medzi najväčšie úspechy, ktoré za ten čas dosiahli, zaradil napríklad to, že sa im podarilo prilákať rozmanitú klientelu z rôznych odvetví.