Jazdíte bez životného poistenia? Tu sú hlavné dôvody, prečo to zmeniť

V momente, keď si sadnete za volant, myslíte málokedy na to, čo všetko by sa mohlo pokaziť. Život je nepredvídateľný a niekedy vám do cesty prídu situácie, ktoré vám prevrátia svet naruby. Môže to byť vážny úraz, ochorenie alebo v tom najhoršom prípade až strata blízkeho človeka. Okrem emocionálneho náporu takéto udalosti často prinášajú aj veľké finančné výzvy. Tu prichádza na scénu bezpečnostný gombík od poisťovne Generali – životné poistenie. Nenápadný, ale silný nástroj, ktorý vám môže pomôcť prekonať ťažké chvíle s menším stresom a bez veľkých finančných obáv. Prečítajte si hlavné dôvody, prečo by mal každý vodič uvažovať nad kvalitným životným poistením.

Pokrytie nákladov na liečbu a rekonvalescenciu

Predstavte si, že by ste sa stali obeťou vážnej nehody a museli by ste sa vyrovnávať s náhlym výpadkom príjmu.Niektoré mesačné platby sa nedajú odložiť, pretože máte doma napríklad školopovinné dieťa alebo nesplatenú hypotéku. Práve v takejto situácii pre vás môže predstavovať kvalitné životné poistenie La Vita veľkú úľavu, aby ste sa mohli naplno venovať svojej oslabenej zdravotnej kondícii. „Vhodne zvolené životné poistenie by malo kryť základné riziká, ako je napríklad riziko invalidity, choroby alebo úrazu. Ak máte úver alebo hypotéku, vhodné je poistenie pre prípad PN alebo poistenie úveru. So zabezpečením výpadku príjmu v prípade vážnej choroby alebo úrazu dokáže pomôcť aj poistenie závažných ochorení, poistenie invalidity a trvalé následky úrazu. Nastavenie životného poistenia by malo odrážať aktuálnu finančnú situáciu a malo by zohľadňovať aj výšku finančnej rezervy,“ vysvetľuje riaditeľ personálneho poistenia Peter Koštival z poisťovne Generali.

Manažérka likvidácie poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali Adriana Körösiová hovorí, že správne nastavené životné poistenie môže výrazne zmierniť finančné dopady v prípade nepredvídaných životných situácií. „V poisťovni evidujeme klienta, ktorý utrpel pri čelnej zrážke s kamiónom vážny úraz dolnej končatiny. Napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek a následným operáciám zostali klientovi trvalé následky, ktoré ho, žiaľ, obmedzujú v bežnom živote. Jeho dobre nastavené životné poistenie mu však zabezpečilo odškodnenie vo výške 300 000 eur za trvalé a psychiatrické následky,“ spomína manažérka na jeden z mnohých prípadov.

Najhorší životný scenár

Dopravné nehody si, žiaľ, niekedy vyžiadajú to najcennejšie – ľudský život. Štatistiky dopravnej polície hovoria, že v roku 2023 prišlo na cestách o život až 267 vodičov, čo je o 10 percent viac v porovnaní s rokom 2022. Životné poistenie La Vita myslí aj na takéto ťažké životné skúšky. „Naše poistenie pomáha vykryť stratu príjmu a zabezpečiť rodinu tak, aby nemusela čeliť finančným nepríjemnostiam počas ťažkého obdobia. Pre rodiny s deťmi, kde je jeden z rodičov primárnym živiteľom, je životné poistenie obzvlášť dôležité. Poskytuje istotu a bezpečnosť pre budúcnosť detí, čím zabezpečuje, že budú mať prostriedky na vzdelanie, bývanie a ďalšie základné potreby,“ hovorí Peter Koštival z poisťovne Generali.

(Zdroj: Shutterstock)

Bonusové plnenie v prípade dopravnej nehody

Poisťovňa Generali si pripravila špeciálnu ponuku pre ľudí, ktorí si do konca roka uzatvoria životné poistenie a zároveň si dojednajú aj poistenie Hospitalizácie alebo poistenie Zlomenín kostí, popálenín a poranení po napadnutí zvieraťom. Získajú tak poistné plnenie naviac v prípade vzniku dopravnej nehody. „Ak dôjde k hospitalizácii alebo zlomenine, či popálenine v dôsledku dopravnej nehody, klient získa nárok na plnenie naviac vo výške 50 % za poistenie Zlomenín kostí, popálenín a poranení po napadnutí zvieraťom. Zároveň získa aj nárok na 1-násobok dennej dávky naviac z poistenia Hospitalizácie,“ uzatvára Peter Koštival z Generali. Toto bonusové plnenie získajú klienti zadarmo, automaticky a platí do konca trvania spomínaných rizikových poistení.

Nenechávajte nič na náhodu a radšej sa poistite. Viac informácií o životnom poistení od poisťovne Generali nájdete na www.generali.sk.

