Najlepšia ABBA Tribute kapela v Európe vyráža na turné po Slovensku!!!

Znie to vskutku neuveriteľne, ale ABBA nás svojimi piesňami robí šťastnými už 50 rokov!

Písal sa rok 1974, keď skupina ABBA zvíťazila so skladbou WATERLOO na Eurovízii.

Tí skôr narodení majú teraz jedinečnú možnosť prísť vrátiť sa v čase, pretože to nikdy jednoduchšie nebolo! Vy, ktorí ste ešte neboli na svete, ale rovnako milujete hity skupiny ABBA, ste vítaní!

Nadčasovosť piesní skupiny ABBA si zaslúži, aby sa šírili generáciami ďalej, aby sa na ich famózne piesne nezabudlo a aby navždy ostali živé.

Osviežte si spomienky a príďte sa zabaviť s jednou z najlepších Tribute kapiel v Európe, ktorá pochádza práve zo Slovenska! Rovnako jako švédska ABBA, ani táto to v ich počiatkoch nemala ľahké a preraziť museli najskôr v zahraničí - skupina ABBA Slovakia! Zaspievajte a zatancujte si s nimi na tie najväčšie hity legendárnej skupiny ABBA ako Dancing Queen, Money Money Money, SOS, Waterloo, Mamma Mia, Thank You For The Music, The Winner Takes It All, Fernando a mnoho ďalších!

Kapela ABBA Slovakia cestuje so svojou show naprieč Európou s obrovským úspechom. Vďaka ich profesionalite, autentickosti hlasov a prepracovaných choreografií, sú právom považovaní za najlepšiu Tribute kapelu. Aj vďaka tomu skupina ABBA Slovakia účinkovala ako prvá a jediná Tribute kapela na najväčšom hudobnom Európskom festivale SZIGET v Maďarsku.

